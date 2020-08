No es tan fácil como crees. El siguiente reto requiere de mucha concentración de tu parte. Hoy por hoy, Facebook en una de las principales redes sociales donde más interactúan las personas. Ya sea con videos, fotos o retos, esta red social no deja de sorprendernos con sus últimos virales, entre los que ahora destacan los desafíos visuales. ¿Ya has resuelto uno antes? Te animamos a probar con este a ver como te va.

Los números no mienten, y como bien marcan las cantidad de respuestas y reacciones que sumó este reto viral en Faceboook y Twitter, el mismo viene remeciendo las redes sociales al punto de haberse convertido en tendencia. Cientos intentaron poner a prueba su percepción para captar a cada una de las pistas, pero muy pocos lograron resolverlo.

Ahora bien, ¿en que consiste este desafío? Pues en nada más y nada menos que encontrar un emoji en menos de 10 segundos. ¿A si de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que hay muchas otros emojis en la imagen. ¿Te crees capaz de hallar la carita que es diferente al resto? Adelante, no vale hacer trampas y mucho menos recibir ayuda de otras personas. Tú puedes.

IMAGEN COMPLETA

Reto viral: encuentra el emoji diferente del resto en menos de 10 segundos. (Foto: Captura)

Como podrás apreciar en la imagen de arriba, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca ese emoji distinto al resto. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlos, más abajo te mostramos dónde se encuentra la carita diferente.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿Se acabó el tiempo y no pudiste lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: la respuesta a este reto viral se encuentra encerrada en un círculo rojo. (Foto: Captura)

Como bien podrás ver en la solución de este reto viral en Facebook, el emoji que se diferencia de los demás es el de la cara de insatisfacción. No cabe duda de que para encontrarla tenías que estar muy atento/a pues es fácil marearse con tantos emoticones parecidos y del mismo color.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Tendencia: oso negro se ‘enamoró’ a primera vista de una joven en México y es viral (Video: YouTube)