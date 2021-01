Dicen que hay retos virales fáciles, difíciles y los imposibles de resolver. ¿De qué tipo es este que te traemos a continuación? Del tercero, en definitiva. Te damos el tiempo que necesites para hallar la abeja en el girasol de este desafío visual viral en redes sociales.

Así como el año pasado, este 2021 Depor sigue sumándose a la lista de medios que han incorporado los desafío visuales o retos virales que han brindado muchas oportunidades a los usuarios en cuestión de entretenimiento, pero también para medir sus habilidades, su percepción y hasta su vista.

Si bien esta prueba visual no tiene mucho tiempo de haber aparecido en Internet, rápidamente se ha ubicado como una de las favoritas de miles de personas que viven en México, Estados Unidos y España.

Imagen viral

Pues entremos en lo que nos importa. Esta es la imagen viral en cuestión y cada una de las personas que decidan resolverlo tienen no solo la dificultad intrínseca del desafío, sino también un determinado tiempo para hallar la solución. Vamos, no te la podíamos poner fácil, pues. Entonces, ¿dónde está la abeja? Tienes el tiempo que quieras para ubicarlo.

Halla la abeja entre los girasoles de este desafío visual imposible de resolver a la vista. (Difusión)

Repetimos, no es un reto fácil de resolver, así que no te sientas mal si después de ver la imagen por el tiempo solicitado te sigue siendo difícil encontrar la respuesta. Es que no es un reto para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución del viral

Pues llegamos a este párrafo y, al parecer, aún no has encontrado la respuesta. No te preocupes si no formaste parte de ese grupo de genios y con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido, aquí te la mostramos.

Aquí se ubica la abeja entre los girasoles de este desafío visual. (Difusión)

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

