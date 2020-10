Gran cantidad de desafíos visuales han inundado las redes sociales en las últimas semanas debido al confinamiento en gran parte del mundo por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19). Este reto viral ha tomado por sorpresa a los usuarios por su dificultad para encontrar a aquel tren que no va en la dirección común.

Seguimos con los misiles recargados de esta gran mochila con variedad de virales que Depor trae para todos los internautas que pululan en las redes sociales. Para comenzar, te traemos este nuevo desafío visual que ha puesto a temblar a más de uno por su gran complejidad. ¿¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver que la solución es -o no es- nada sencilla? Veamos lo que no debes pasar por encima.

Más de un cuadro de ‘migraña’ o ‘jaqueca’ ha causado en países como México, Argentina, España o Estados Unidos tipos de desafíos como este entre cientos de usuarios, los mismo que no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrarle la solución a este reto en el tiempo estimado. Sobre todo, por la gran ilusión óptica que genera la repetición de figuras, colores y moldes similares que juegan con la vista.

Imagen viral

Bueno, ya estamos entrando al reto por el cual has pasado las líneas anteriores, así que dejaremos el ‘mucho texto’ para dar paso a la imagen en cuestión. ¿De qué trata? Pues verás en toda la composición una serie de trenes que van hacia el mismo lado. ¿Todos? No, todos no, hay uno que está ‘rebelde’ y podría provocar un choque. ¿Logras verlo? Ojo, presta mucha atención a la imagen, a cada detalle, a los colores y formas para que des con él en el menor tiempo posible.

Encuentra el tren que va en dirección contraria a la serie en la imagen viral. (Heathrow Express)

Ya que llegaste hasta aquí y, al parecer, no has encontrado la solución, queremos ser sinceros contigo. En realidad, este desafío no es tan simple como seguro pensaste o te hicieron creer las líneas anteriores. ¿Cuánto tiempo te llevó mirar la imagen? ¿Necesitas más tiempo? Vamos, continúa, síguelo buscando, pero evita hacerlo en más tiempo del debido, del que tú te impongas. Si sigues sin encontrarlo, abajo te daremos la solución.

¿Pues nada aún, no? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución del reto viral

Es normal que hayas llegado hasta este párrafo. Y es que casi nadie ha podido pasar este desafío. Si quieres conocer la respuesta de qué tren está en dirección contraria y ver que no era tan difícil como esperabas, solo tienes que ver la galería principal de las imágenes puestas, la tercera foto en síntesis, donde encontrarás la respuesta de dónde se ubica.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

