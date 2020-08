¿Te animas a cumplir este desafío? Muchos lo han intentado, pero muy pocos lograron resolverlo a tiempo. A través de las redes sociales, los retos virales vienen dando la hora en tiempos de pandemia, pues para la gran mayoría de personas estos desafíos son una forma de distracción. Además de ser divertido, retos como el que mostraremos hoy harán trabajar tu cerebro poniendo a prueba tus habilidades.

Ahora bien, sobre el reto en cuestión vale decir que este cumple con una función social. Y es que la idea de crearlo vino de querer generar consciencia en la personas durante la crisis actual que vive el mundo a causa del coronavirus. ¿A quién no le ha pasado que ha salido de casa en su auto o moto y se han olvidado cosas de valor en sus vehículos? Bueno, seguro que a ti sí.

Por ello, lo que busca este reto es evitarte más de un dolor de cabeza en el futuro. ¿De qué va el desafío visual? Pues de encontrar nada más y nada menos que 10 objetos de valor que podrían robarte del auto y de la moto que están líneas más abajo. Mira atentamente la imagen y solo por un instante ponte en el lugar de un ladrón en busca de su tesoro.

IMAGEN COMPLETA

Reto viral: encuentra 10 objetos que te podrían robar del auto y de la moto. (Foto: Captura/Facebook)

Como seguro ya notaste en la imagen de arriba, el desafío no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esos diez objetos. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlos, más abajo te mostramos la solución. Ojo, no vale hacer trampa.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? Bueno, a estas alturas ya se debió cumplir tu tiempo. Pero no te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: estos son los 10 objetos que te podrían robar del auto y de la moto. (Foto: Captura/Facebook)

Como bien podrás ver en la solución de este reto viral en Facebook que hoy te presentamos, los 10 objetos se encuentran marcados de rojo. Si bien es cierto que algunos eran más claros que otros, no cabe duda de que para hallar todos tenías que estar muy atento/a pues es fácil marearse. Dicho esto, ahora te explicamos a detalle cuáles son los objetos que debes tener cuidado de dejar en tu vehículo.

En cuanto al auto, podemos ver objetos de valor como el celular y la billetera. También no debes descuidar la capota, pues no es raro que se nos olvide cerrarla. Las cerraduras o manijas también corren riesgo si es que no le aseguras tu auto, así como el poner mal el trabavolantes. Por último, estaciónate bien para que una grúa no venga y te remolque.

Solución: estos son los 5 objetos que te podrían robar del auto. (Foto: Captura/Facebook)

En cuanto a la moto respecta, ten en cuenta que si la cadena está rota, los ladrones se pueden llevar la moto. Si la cubierta de la moto no está bien ajustada, se la llevan. Las llaves puestas, un clásico de la distracción que en dos segundos te deja sin moto. La tapa de tanque de nafta siempre tiene que quedar bien cerrada o te roban toda. Por último, el bloqueo del manubrio siempre tiene que estar activado.

Solución: estos son los 5 objetos que te podrían robar de la moto. (Foto: Captura/Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

