Si tenemos que hablar de desafíos, debemos decir que los que más impacto generan en Facebook y otras redes sociales son los que son complicados de superar. Y es que esos acaban siendo muy divertidos para los usuarios. El reto viral que te damos a conocer hoy consiste en hallar un trébol de 4 hojas en una imagen. ¿Puedes hacerlo?

No te vamos a mentir, el 95 % de participantes no logró cantar victoria en esta prueba visual, pero no permitas que eso te desanime. Lo que debes hacer es confiar en tu capacidad. Si lo haces, acabarás diciendo “lo logré”.

Este reto viral fue creado por Gergely Dudás, un artista que lo publicó en su página web (dudolf.com). Debido al nivel de dificultad que posee, el desafío llamó rápidamente la atención en diferentes países del mundo, como México, Estados Unidos y España.

Imagen del reto viral

Observa detenidamente la imagen. Tienes que hallar el trébol de 4 hojas. (Foto: dudolf.com)

Respuesta del reto viral

Si eres de las personas que se cansaron de buscar el trébol de 4 hojas en la ilustración presentada en esta nota y deseas saber dónde se encuentra exactamente, te informamos que aquí abajo podrás averiguar su ubicación.

Aquí está el trébol de 4 hojas. (Foto: dudolf.com)

Recuerda que puedes hacer que más personas participen en este reto viral. Solo compártelo con tus familiares y amigos, y listo. Si deseas sumarte a otro desafío más adelante, ten en cuenta que en Depor damos a conocer las pruebas visuales que causan furor en Facebook y otras redes sociales.

