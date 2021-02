¿Te gustan los desafíos? Si tu respuesta es un rotundo “sí”, esta nota es perfecta para ti, pues aquí te damos a conocer un reto viral que consiste en hallar los 3 cupidos que no tienen flecha en la imagen. La prueba visual causa sensación en Facebook y en otras redes sociales.

Si deseas cantar victoria, prepárate para abrir bien los ojos. Y es que deberás prestar mucha atención a los detalles de la ilustración creada por Noticieros Televisa, que la publicó en su página web el 15 de febrero del presente año.

La paciencia es muy importante. No te preocupes por el tiempo que te demores buscando, pues no hay ningún límite. Recuerda que los retos virales tienen como único fin divertir a los participantes. Miles de usuarios de Estados Unidos, México y España, han asegurado que se entretuvieron bastante con este desafío. ¡Ahora es tu turno!

Imagen del reto viral

El reto viral del momento consiste en hallar los 3 cupidos que no tienen flecha. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En la ilustración hay varios cupidos. Algunos apuntan hacia la derecha y otros a la izquierda. Lo curioso es que no todos lo hacen con una flecha. En total son 3 que no tienen una y a simple vista no se ven. Pero a continuación podrás saber dónde están.

Aquí están los 3 cupidos que no tienen flecha. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el reto viral? ¿Muy fácil, muy difícil o tiene un nivel intermedio? Nos gustaría que dejes tus comentarios. Recuerda que en depor.com seguiremos dándote a conocer los desafíos del momento. ¡Hasta la próxima!

