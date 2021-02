Al igual que los retos virales, los test de personalidad se han convertido en la atracción principal de las redes sociales, al punto de ubicarse entre los favoritos de los usuarios de Facebook y otras populares plataformas. Ahora, te traemos una nueva prueba visual que podría revelar algo que desconocías sobre tu personalidad. ¿Te atreves a sumarte al test que causa furor en la actualidad?

Este nuevo desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla, pero importante pregunta: ¿Qué es lo primero que llama tu atención al ver la foto? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer detalles poco conocidos sobre tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y responde rápidamente: ¿ves primero un cuchillo o el rostro de una mujer?

Imagen del test viral

Foto: MDZ Online

Respuestas del test viral

Si lo primero que viste fue el rostro de una mujer, podrías ser una persona muy inteligente y hábil para hacer nuevas amistades. Tu simpatía y carisma te hacen sobresalir. Vives el presente y no te preocupas por el pasado ni por el futuro. Para ti, la vida transcurre hoy y por eso la disfrutas al máximo. Nunca aceptas un “no” como respuesta. Eres alguien sumamente creativo y tienes una poderosa imaginación. Aunque no lo quieras ver o aceptar, muchas personas te tienen como un referente a seguir.

Si lo primero que viste fue un cuchillo, podrías ser una persona perseverante que logra casi todo lo que se propone. Eres algo testarudo y terco. En la vida te juegas a todo o nada, consideras que las cosas a medias no son para ti. Te muestras como una persona muy fría por temor a que dañen tus sentimientos; sin embargo, en el fondo eres sensible. Disfrutas de la soledad. Por tu familia eres capaz de dar hasta lo que no tienes. Eres muy bueno dando consejos.

Te puede interesar

Video recomendado

Facebook | El viral de Lionel Messi con sus hijos que revela el secreto de Thiago y Mateo | NCZD