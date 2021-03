Los retos virales que abundan en Facebook y en otras redes sociales tienen un solo objetivo: entretener. El que te presentamos ahora no es la excepción. Consiste en encontrar 3 personas disfrazadas de árbol de Navidad en una imagen. ¿Crees ser capaz de hacerlo?

Sabemos que la tarea no es nada fácil de realizar, pero te vas a divertir. Te recomendamos que prestes mucha atención a cada detalle de la ilustración, sin preocuparte en algún momento por el tiempo que tomes, ya que no hay un límite para cantar victoria.

Lo único importante, como siempre, es que la pases bien. Miles de usuarios que viven en distintas partes del mundo, como Estados Unidos, México y España, han asegurado que este reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento. ¿Qué nos dices tú?

Imagen del reto viral

Abre bien los ojos y encuentra las 3 personas disfrazadas de árbol de Navidad en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

¿Pudiste encontrar las 3 personas disfrazadas de árbol de Navidad? Si tu respuesta es un “sí”, ¡felicidades! Pero si en caso no has logrado ubicarlas, no desesperes que a continuación te indicaremos donde siempre estuvieron en la ilustración.

Aquí están las 3 personas disfrazadas de árbol de Navidad. (Foto: Noticieros Televisa)

Cabe recalcar que Noticieros Televisa se encargó de crear este reto viral para después publicarlo en su página web, exactamente el 24 de diciembre de 2020. Como podrás darte cuenta, ya hace varias semanas que apareció por primera vez en Internet, pero sigue llamando la atención.

