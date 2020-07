Un reto visual es una imagen en la que se te pide encontrar animales, personas u objetos en una composición gráfica que pone al límite tu percepción, te toma un tiempo, te distrae y te ayuda a trabajar tus sentidos. Pero te traemos uno que te puede complicar más de lo esperado.

En estas últimas semanas, en redes sociales se han popularizado distintos retos visuales debido al confinamiento mundial por la pandemia del COVID-19. Muchas personas han reducido sus actividades y se han avocado a resolver todo viral que puedan encontrar, sea en Facebook, Twitter, TikTok y hasta Instagram.

¿Estás preparado para lo que se viene? Pues te recomendamos que te tomes unos minutos para asimilarlo. ¿Sabes que es una matraz? Es un recipiente de vidrio generalmente con base circular o algo esférica y un cuello estrecho que es usado en laboratorios para medir líquidos o mezclar soluciones químicas.

Ahora bien, te recomendamos que te tomes unos minutos de concentración, poner la mente en blanco, bajar un poco el brillo de tu pantalla, sea de tu ordenador o tu celular, así podrás focalizar mejor la imagen y encontrar estos cuatro envases que te pide el reto visual.

IMAGEN COMPLETA

A continuación, te mostraremos la imagen completa del reto, el cual esconde cuatro matraces vacíos que deberás encontrar. Recuerda que tu percepción te puede jugar una mala pasada, por lo que tómate un tiempo para respirar, ver la imagen, relajarte, concentrarte y volver a revisarla antes de plantearte resolverla en el tiempo límite. Aquí, confiamos en ti.

Esta es la imagen completa. Tómate unos minutos para resolver este complicado reto visual. (Captura/Televisa)

¿Complicado o ya lo resolviste? Si aún no puedes, no te preocupes. Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece.

Bien, te damos una pequeña pista. Concéntrate en las esquinas de la imagen, trata de focalizar tu mirada en las esquina y así irás encontrando algunas de las cuatro matraces vacías. Una vez que las tengas, encontrar las demás será menos complicado.

Recuerda que estos retos visuales no solo contribuyen al entretenimiento de los internautas como tú, sino también mantienen activo el cerebro y hacen más dinámica y creativa nuestra mente.

Solución de reto visual

¿Lo lograste? Felicitaciones. ¿No lo logra aún? No te preocupes. Vamos con la solución. Las cuatro matraces vacías se encuentran en los cuatro cuartos de la imagen, en algunos como el superior izquierdo muy pegado a la esquina, similar al inferior derecho. En los otros cuartos, más pegados al medio.

Con esta guía de respuestas podrás resolver sin problemas este reto visual. (Captura/Televisa)

¿Fue tan difícil? Quizás sí, quizás no. Pero puedes retar a tus amigos, compañeros o contactos a resolverlo con un tiempo límite. Lo ideal es que no pase de un minuto, pero a muchas personas se les puede complicar por la gama de colores y superposiciones que tienen las matraces. ¡Rétalos!

