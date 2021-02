La popularidad de los retos virales se ha disparado en los últimos meses, especialmente en esta época en que las personas prefieren pasar la mayor parte del tiempo en sus casas. Es en este contexto que han cobrado protagonismo los test de personalidad, que se vuelven tendencia casi al instante especialmente porque algunas de estas pruebas pueden revelar aspectos desconocidos de nuestras personalidades.

Recientemente, se ha vuelto viral un nuevo desafío que consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer aspectos el lado oculto de tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿un león o un tigre?

Imagen del test viral

Foto: MDZ Online

Respuestas del test viral

Si lo primero que viste fue un león, podrías ser una persona que es reconocida por su independencia. No soportas no tener el control de las situaciones y cuando esto ocurre no sabes cómo reaccionar y te desorientas. Rara vez te importa lo que los demás opinen sobre ti ya que tienes bien en claro quién eres y el propósito que tienes en tu vida. Lo más importante para ti es la libertad, huyes de los espacios en los que no la tienes y detestas que te digan qué hacer. Tienes el foco puesto en tu propia felicidad y no buscas aparentar nada.

Si lo primero que viste fue un tigre, podrías ser una persona que destaca por su franqueza y muchas veces pecas por honesto. No tienes problema en decir lo que piensas sin filtro y esto te ha traído problemas en más de una ocasión. Detestas la hipocresía y la falsedad. Eres una persona sumamente responsable con todo lo que emprendes y estás muy enfocado en tu propio crecimiento personal. Eres muy proactivo y constantemente estás en la búsqueda de nuevos desafíos.

