Los usuarios de redes sociales como Reddit siempre andan en busca de una buena ilusión óptica, y la muestra más reciente de este tipo de contenido parte de un reto viral que muestra una fotografía común y corriente de una camioneta transitando por una calle empedrada tomada por Daniel Picon, que muestra dos imágenes del mismo lugar solo que tomadas de ángulos distintos; sin embargo, en realidad se trata de una única foto.

¿Cómo es posible si a primera vista para que los caminos fueran paralelos? La forma más simple de comprobar que las imágenes de esta ilusión óptica son las mismas es colocar tu mano sobre las fotos, cubriendo todo lo de abajo donde la curva termina. Al hacerlo, verás que la camioneta en la derecha no se desplaza a toda velocidad en un curso de colisión hacia la imagen de la izquierda, sino que son idénticas, explica el sitio My Modern Met.

Mientras más muevas tu mano hacia abajo revelando el espacio en la parte inferior de la foto de la ilusión óptica donde la curva termina, más el camino de la derecha parecerá angularse con la imagen de la izquierda. Y si esta explicación no es prueba suficiente para convencerte que se trata de la misma fotografía, líneas más abajo te mostraremos con un gif animado que te enseña cómo se ven colocándolas una sobre otra.

¿Qué es lo que causa esta ilusión óptica que causa sensación entre los usuarios de las redes sociales? Si bien no hay una explicación clara al respecto, aquí te compartimos tres de las teorías de Reddit más populares. Por ejemplo, la primera de ellas señala que “la imagen de la izquierda tiene un borde negro vertical para comparar ese ángulo mientras tu cerebro compara el ángulo de la imagen derecha con la imagen de la izquierda. Esto es lo que hace que parezca que está en ángulo”.

La segunda teoría, en cambio, señala que “en realidad, si dos líneas (en la imagen, carreteras) están una al lado de la otra y son paralelas, a medida que se alejan más y más, deberían parecer que convergen”. Debido a que “los dos caminos” en la fotografía “permanecen a la misma distancia entre sí, el cerebro interpreta esto como que los caminos se alejan más entre sí, de ahí la ilusión”.

La tercera y última, pero no por eso la menos importante de las teorías, indica que “para ver dos carreteras como paralelas, deban encontrarse en un punto del horizonte. Debido a que estas dos imágenes terminan en diferentes puntos del horizonte, las vemos como no paralelas”. “En otras palabras, no es que se unan en la parte inferior, es que no se unen en la parte superior”, concluye.

