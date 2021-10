Luego de los retos virales, los test de personalidad se han convertido en la atracción principal de las redes sociales, al punto de ubicarse entre lo más comentado de Internet. Ahora, te traemos una prueba visual que revelará aspectos desconocidos de tu forma de ser.

Este desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves en la imagen? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer el lado oculto de tu personalidad.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿una llave o el rostro de una persona?

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Foto: MDZ Online

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si lo primero que viste fue una llave, podrías ser una persona que se caracteriza por ser muy serena. No te gustan las discusiones y evitas a toda costa entrar en conflicto con los que te rodean. Eres consciente de lo que quieres en la vida y pones toda tu energía y atención en ello. Eres muy atento, cordial y amoroso con todo el que se cruza en tu vida. Prefieres tener pocos amigos pero los mejores. La soledad no es algo que te atemorice ya que, al contrario, disfrutas mucho pasar tiempo contigo a solas. No te gusta quedarte quieto y siempre estás pensando en proyectos futuros.

Si lo primero que viste fue el rostro de una persona, podrías ser alguien que procura ocultar sus emociones. Los demás te ven como una persona sumamente fuerte, aunque en realidad no eres así. Son pocos los que tienen el privilegio de conocerte al cien por ciento. Eres muy respetuoso y cordial con todos. No tomas ninguna decisión de manera apresurada y prefieres caminar a paso lento pero seguro. Tu familia es muy importante para ti.

