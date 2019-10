The Walking Dead 10x03 EN VIVO ONLINE: ¿cuándo y a qué hora ver el capítulo 3 de la temporada 10?

En ‘We Are the End of the World’ (10x02), segundo episodio de la nueva temporada de “The Walking Dead ”, a través de flashbacks se reveló el origen de Alpha, Beta y los Susurradores, además después de un gran sacrificio nació un nuevo personaje, Gamma.

Alpha y su hija se refugian en un edificio abandonado, donde conocen a un misterioso hombre que dice amar el sonido de los muertos, se trata de Beta, y junto a él comienza a formar un nuevo grupo, los Susurradores.

De vuelta en la actualidad, mientras los Whisperers hacen uno de sus recorridos entre los zombis la mujer que en la anterior temporada perdió a su hijo comienza a llorar provocando que los muertos vayan por ella. Aunque Beta la salva le advierte que su comportamiento traerá consecuencias.

Sin embargo, Alpha decide no asesinarla, lo que más adelante les trae problemas, porque cuando vuelve al campo la mujer recuerda a su hija una vez más y se lanza sobre Alpha. Los caminantes las rodean, pero la hermana de la primera mujer aparece y salva a su líder, debido a ese sacrificio recibe el nombre de Gamma.

El resto de Susurrardores, al igual que la hermana de Gamma, tienen curiosidad por la vida que llevan los miembros de las comunidades aliadas e incluso tiene la intención de unirse a ellos.

Al final de este episodio de " The Walking Dead ", Beta descubre que Alpha no mató a su hija, pero deciden ocultárselo a la manada y seguir adelante con sus planes de darle una lección a las comunidades aliadas por cruzar los límites.

TRÁILER DE “THE WALKING DEAD” 10X03: ‘GHOSTS’

¿QUÉ PASARÁ EN EPISODIO 3 DE LA TEMPORADA 10 DE “THE WALKING DEAD”?

De acuerdo a la sinopsis de ‘Ghosts’ (10x03), tercer episodio de la nueva temporada de “The Walking Dead ”, “la amenaza del regreso de los Susurradores conduce a la paranoia que se extiende por Alexandria. Mientras tanto, Carol lucha con la necesidad de venganza”.

Por lo visto en el tráiler de este capítulo del drama zombi de AMC, que Fox Premium emite en América Latina, la acción se vuelve a situar en la actualidad. Alpha envía a Gamma para acordar un encuentro en la frontera, pero los miembros de Alexandria dudan de sus intenciones, además quieren justicia.

Michonne les asegura que Alpha solo quiere hablar, pero le asegura que “si Alpha envía esa horda, eso es todo”. ¿Esto significa que se producirá el primer enfrentamiento entre ambos grupos?

A pesar del duro entrenamiento que el grupo ha recibido enfrentar a los Susurradores y al mismo tiempo a una gran horda de muertos podría costarles varias vidas e incluso la comunidad.

SNEAK PEEK DE "THE WALKING DEAD" 10x03

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 10 DE “THE WALKING DEAD”?

‘Ghosts’, tercer episodio de décima temporada de “The Walking Dead ”, se estrenará el domingo 20 de octubre a las 9:00 pm (hora local) a través de AMC en Estados Unidos, mientras que en América Latina se emitirá el mismo día a las 8:30 pm (hora peruana) vía Fox Premium Series.



América Latina

Canal: Fox Premium Series | Online: app de Fox

Día: domingo 20 de octubre

Hora: 8:30 pm (hora peruana)



Estados Unidos

Canal: AMC

Día: domingo 20 de octubre

Hora: 9:00 pm (hora local)



España

Canal: Fox España

Día: lunes 21 de octubre

Hora: 10:00 pm (hora local)