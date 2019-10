"The Walking Dead": ¿qué pasará con Judith y RJ en la temporada 10 cuando Danai Gurira se vaya de la serie? 

"The Walking Dead" se ha renovado recientemente con su décima temporada. En esta ocasión, Alexandria, Hilltop y Oceanside entrarán en una guerra sin cuartel, donde además intentarán protegerse de los 'Susurradores', aquellos que realizaron una enorme masacre en la anterior temporada de la serie.



En el primer capítulo se ha mostrado que los protagonistas se mantienen prudentes, intentando seguir sobreviviendo en este mundo post-apocalíptico. Ezekiel ahora forma parte de Hilltop luego de la inevitable caída del Reino, y ahora sufrirán las consecuencias de haber tenido que cruzar el territorio de los 'Susurradores' para conseguir refugio.



Por otro lado, existe aún un problema por el cual los fans están muy atentos a todos los acontecimientos de la serie: la salida de Danai Gurira de "The Walking Dead". Desde hace algún tiempo la actriz confesó que esta sería su última temporada del programa de tv, algo que entristeció a muchos de sus seguidores.



Sin embargo, lo que mas les ha preocupado a los espectadores de la serie es qué pasaría con Judith (Cailey Fleming) y su pequeño hermano RJ (Antony Azor), ambos niños que fueron criados por la líder de Alexandria luego de la supuesta muerte de Rick Grimes.



Al inicio, cuando la misma Gurira anunció su retiro de la serie en la pasada Comic Con de San Diego, muchos pensaron que estos dos pequeños se irían con ella, pero el director y productor ejecutivo Greg Nicotero salió recientemente a confirmar que este no sería el caso de los jóvenes actores en "The Walking Dead".



En adición, la showrunner Angela Kang comentó lo siguiente del estreno de la temporada 10 el pasado domingo: "Um, bueno, tu sabes… Lo más sorprendente de la comunidad del apocalipsis es que es realmente una villa. Existen muchas personas que aman a Judith y a RJ, Michonne los ama tanto y las personas en estos asientos los quieren tanto que habrá alguna historia de qué pasará luego de esa secuela".



De hecho, en la presentación también se realizó una gran pregunta sobre quién cuidaría a los hijos de Rick Grimes una vez que Gurira salga de la serie. Ni Norman Reedus o Melissa McBride hicieron una mueca, sino fue el mismo Negan, interpretado por Jeffrey Dean Morgan, quien levantó la mano con una sonrisa.



Negan ha sido un personaje muy complejo en las últimas temporadas, ya que ha tenido un camino de redención con su curiosa amistad junto a Judith Grimmes. ¿Podría ser que esta sea su oportunidad de redimirse? En los cómics, este termina aliándose con Rick Grimmes, pero ahora que ni este ni Michonne estarán en la serie, puede que sea su momento de cuidar a los niños que dejó la pareja.



"Sabemos que en el mundo antes del apocalipsis zombie él era un profesor," comentó el actor en una entrevista con Conan. "Y creo que ver ese lado de él ha calado mucho en su reputación con los fans. De repente ya no querrán matarme tanto como antes lo hacían."



"Creo que lo que podemos esperar de este año es que esté fuera de la cárcel, por ejemplo. ¿A dónde irá?. Me he estado divirtiendo mucho este año, porque hemos visto sus diferentes lados." finalizó Morgan.



De momento no se sabe exactamente cómo es que Michonne terminará su camino en "The Walking Dead", pero de acorde al productor de la serie, se sabe que incluso habría una posibilidad para su regreso en el futuro, ya que su historia no está terminada:



"Estoy muy muy feliz de la manera en la que ella deja el show" comentó el productor Flemming a ET Live. "Creo que ellos han hecho un gran trabajo y todos pensarán que hicieron bien con su salida. Estoy emocionado."



¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 10 DE “THE WALKING DEAD”?

Alpha era una superviviente del apocalípsis zombie y en los cómics muere a manos de Negan (Foto: AMC)

'We Are the End of the World', segundo episodio de décima temporada de "The Walking Dead", se estrenará el domingo 13 de octubre a las 9:00 pm (hora local) a través de AMC en Estados Unidos, mientras que en América Latina se emitirá el mismo día a las 8:30 pm (hora peruana) vía Fox Premium Series.



América Latina

Canal: Fox Premium Series | Online: app de Fox

Día: domingo 13 de octubre

Hora: 8:30 pm (hora peruana)



Estados Unidos

Canal: AMC

Día: domingo 13 de octubre

Hora: 9:00 pm (hora local)



España

Canal: Fox España

Día: lunes 14 de octubre

Hora: 10:00 pm (hora local)