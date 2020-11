Tener una mascota en casa es una gran responsabilidad, una que es recompensada con amor incondicional de parte del animal que acojas en tu hogar; sin embargo, es bien sabido que no todos son amantes de los animales, por eso toparnos con casos como el del protagonista de un video viral que terminó encariñándose con el perro del que al principio no quería saber nada son de aquellos que definitivamente uno no quiere perderse.

VIDEO VIRAL DEL MOMENTO: Se graba mientras duerme y registra su extraño comportamiento durante las madrugadas

HAZ CLIC AQUÍ: Choque de especies: gato desafía a león en su jaula y reacción de felinos alborota las redes

En las imágenes, compartidas en YouTube por el canal ViralHog, se cuenta el caso de dos jóvenes hermanos de Venezuela y su abuelo, que les había advertido que no deseaba perros en el apartamento que compartían. Pero solo unos meses bastaron para que el can de nombre ‘Patshi’ conquistara al anciano con su adorable forma de ser, convirtiéndose en el engreído absoluto de la casa.

“Le da de comer varias veces al día, duerme con él, le hace pelotas con sus calcetines para que juegue, lo carga para que vea el paisaje por la ventana, entre otras cosas. Este video es el resultado de una fría mañana en la que íbamos camino a estudiar y nos topamos con esta imagen que decidimos grabar”, señalaron los autores del video vira l grabado al interior de una vivienda en la ciudad de San Cristóbal, en Táchira.

La imagen a la que hacen mención es a su abuelo recostado sobre la cama con ‘Patshi’, al que rodea con el brazo y acaricia su vientre con su mano haciendo que la mascota se relaje por completo, sabiendo que no existe otro lugar en el mundo donde se sienta más seguro que a lado de su dueño. No cabe duda que las mascotas saben cómo derretir hasta el más frío de los corazones con su pureza e inocencia.

¿Qué te pareció esta historia? ¿Curiosa? Pues si te agradó, te contamos que tenemos más notas trending, o sea del tipo tendencia, para ti, además de video virales, retos virales o desafíos visuales que harán más entretenida tu jornada. ¿Cómo te preguntarás? Facilísimo. Solo haz clic en el siguiente enlace: ‘ más retos virales ’ y ‘ más videos virales ’, que te llevarán a ver el contenido de las secciones más populares de Depor y ¡listo!

MIRA MÁS VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Elefante subió ágilmente por una pared para intentar ‘robar’ unos mangos y es viral

Elefante subió ágilmente por una pared para intentar ‘robar’ unos mangos y es viral (28/11/2020)