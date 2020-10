Las hilarantes escenas que verás a continuación fueron grabadas por un usuario en TikTok, donde las imágenes se hicieron tendencia. Un curioso perro provocó todo tipo de reacciones en redes sociales luego de protagonizar una escena en la que este probaba un pote de halado por primera vez en su vida. Uno de sus dueños captó dicho momento que, al ser compartido, pasó de ser un simple video a ser un fenómeno viral en el mundo. Terrible.

Y es que el adorable can no se dejó arrebatar un pote de helado tras haber probado por primera vez en su vida este alimento congelado. No escuchó la advertencia de su dueño, quien le ordenó que dejará el postre ya que podría tener consecuencias nefastas para su salud. ¿Ya lo viste? No esperes más y reproduce la cinta cuantas veces quieras.

En medio de las advertencias, el hombre intentaba quitarle el pote de helado, pero el perro se adelantaba a sus movimientos e impedía que su dueño pueda arrebatarle su nueva comida favorita. Todo quedó registrado en un video viral que es furor en Facebook y otras redes sociales.

Perro prueba por primera vez un helado y su reacción es viral en redes sociales. (Foto: Captura)

“Nuestra engreída mascota se niega a compartir casi todo lo que tiene. La comida, por su puesto, no es una excepción”, manifestó la autora del video viral que fue publicado originalmente en TikTok y se difundió en las demás plataformas.

Entre las reacciones más destacadas del video en TikTok, llamó la atención la sorpresa de muchos cibernautas la ver las imágenes. Asimismo, otros no pudieron evitar las risas por la curiosa actitud del can. No cabe duda de que este perrito hoy se ganó miles de fans, y una prueba de ello ha sido el apoyo que ha recibido el clip.

