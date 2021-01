Existe gente temeraria que le gusta vivir momentos de adrenalina. Claro ejemplo son estos chicos que se metieron al agua sabiendo que había un cocodrilo cerca y se volvieron virales en redes sociales por la reacción de este animal reflejada en el video donde se muestra inofensivo.

Como parte de la práctica de deportes acuáticos, tenemos el buceo que muestra personas nadando con peces o delfines en el interior de ríos y mares. Esto es común y suele ser parte del día a día para evitar riesgos.

Sin embargo, existen personas que no conocen límites y se atreven a bañarse junto a peligrosas criaturas como cocodrilos u otros animales salvajes. Pero el caso de este, es distinto porque no hubo incovenientes con su presencia.

Su nombres es ‘Panchito’ y es un cocodrilo Moreletii, esta especie suele ser la más conocida por ser dócil. Debido a ello, el reptil se convirtió en una sensación de redes sociales porque hay videos junto a bañistas que muestras la cercanía.

Panchito vive en Casa Cenote, un parque acuático de Tulum (México). Mide unos dos metros de largo y es el vivo ejemplo de que hay animales, aparentemente feroces, que no atacan a los humanos si no están hambrientos o no se les molesta.

Conocido como una estrella de zoológico, está acostumbrado a recibir visitas y no suele atacar cuando ve gente. Sebitas Trip, influencer en viajes, grabó este video para demostrar qué tan inofensivo puede ser este animal: “Solo existen dos razones por las cuales pueden atacar a un humano: cuando invades su territorio y cuando tienen huevos o crías cerca”, explicó.

“No sabia si subir este video pero queria mostrarles que tan cerca estamos interactuando con la naturaleza como turistas y es importante que entendamos que nosotros somos los que invadimos sus espacios entonces debemos darnos cuenta que debemos ser cada vez más responsables con el impacto que generamos como turistas, de alguna forma es nuestra obligacion cuidar cada vez mucho más todos los ecosistemas y animales”, se lee en su cuenta de Instagram.

El video también fue publicado en su cuenta de TikTok acompañado de canción de suspenso que provocó un pequeño susto en los seguidores. Eso sí, el video sin editar en Instagram muestra la realidad del momento y la paciencia de ‘Panchito’ ante la presencia de bañistas.

