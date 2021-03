En las redes sociales ha empezado a circular un video viral en el que se ve a una joven ofrecer disculpas a su familia, bajo la atenta mirada de su padre. El hombre la obligó a grabar el clip tras descubrirla protagonizando un video en TikTok bailando twerking. Las reacciones entre los internautas no se hizo esperar. Miles estuvieron de acuerdo con el padre, mientras otros lo criticaron por humillar a su hija en público.

“Este video lo estoy grabando para pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro, esto lo hago con toda la vergüenza porque no fue la educación que mis padres me enseñaron”, se le escucha decir a la menor en el video que fue difundido a través de Twitter.

Y es que en el clip, que provocó la ira del padre de familia, se le ve a la chica realizando pasos de twerking. No contento con las primeras líneas, el hombre le pidió a su hija que reitere sus disculpas, para luego cuestionar la forma en que la menor bailaba. “¿Por qué haces este tipo de cosas? ¿Eso eres tú, esos videos te representan en algo?”, dice muy enojado el hombre.

“Tú eres una niña de casa, tú vas bien en la escuela, tú no tienes por qué estar enseñando las nalgas”, añadió el padre de familia. Muchos usuarios han criticado la decisión del padre de familia, algunos lo han calificado de machista. Mientras que otros aseguran que estuvo bien en corregirla, pero debió hacerlo en privado y no humillándola de esa forma en redes sociales.

