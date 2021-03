Aunque queramos que algo sea perfecto, la vida nos demostrará que nada lo es. Un video compartido en TikTok fue replicado en otras redes sociales, volviéndose viral, porque trata de una mujer que, al ver las imágenes de su boda, se dio cuenta que aquel importante día olvidó un detalle que hoy lamenta.

La mujer de esta pequeña historia se llama Simone Evans. Ella, a través de su cuenta personal de TikTok (@simonerhianne14), dio a conocer, exactamente el 24 de febrero del presente año, el momento en que se preparaba para caminar por el pasillo con su padre en su matrimonio.

Todo aparentemente estaba bien; sin embargo, ella notó algo que la mortificó. Y es que, en aquel entonces, tenía un colet en su muñeca derecha. En el video que difundió, ella hace un acercamiento para que sus seguidores puedan verlo sin dificultad.

“Solo tengo una pregunta, ¿quién dejó que me casara así? ¿Quién me dejó salir y casarme con una liga para el cabello en la muñeca?”, son las palabras que se escuchan en el mencionado clip, que llamó fuertemente la atención en Estados Unidos, México y España.

“Definitivamente este video servirá como ejemplo para dejar en claro lo que no quiero que suceda en mi boda”, “de no ser por el audio y los acercamientos, no me habría dado cuenta del detalle”, “imagino que debe ser frustrante”, son algunos de los tantos comentarios que se pueden encontrar en la publicación realizada en TikTok. Actualmente, el clip ya circula en varias redes sociales.

