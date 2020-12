Tiene solo 7 años y puede levantar más peso que cualquiera en un gimnasio promedio. Además de ser capaz de alzar 80 kilogramos (usando una barra olímpica para mujeres), Rory van Ulft hace una arrancada de 32 kilos, un envión de 42 kilos con facilidad y sentadillas con 61 kilos. Sin lugar a dudas, esta pequeña amante de la halterofilia es la “niña más fuerte del mundo” y sorprende al Internet con los videos virales que comparten en YouTube de sus proezas con los fierros.

Rory, quien apenas mide 1.21 metros de alto, comenzó a entrenar poco después de su quinto cumpleaños después de ser descubierta en una clase de gimnasia. Recientemente, se coronó como la campeona nacional juvenil sub 13 y sub 11 de levantamiento de pesas en la categoría de 30 kilos, convirtiéndose en la poseedora del título más joven en la historia de este deporte en Estados Unidos como la mejor levantadora kilo por kilo.

“Me gusta volverme más fuerte. Ser más fuerte me permite hacer más y mejorar en todo lo que intento. No pienso en lo que pasó antes, o lo que vendrá después. No pienso en nada de eso. Solo despejo mi mente y lo hago”, dijo al portal LADBible la menor nacida en Ottawa, Canadá, ciudad en la que reside actualmente junto a sus padres y su hermano dos años menor que ella, aunque mayormente compite en territorio estadounidense.

Si bien levanta pesas cuatro horas a la semana, la halterofilia no le quita el sueño ya que ella se ve primero y antes que nada como una gimnasta, disciplina a la que dedica hasta nueve horas semanales para practicar sus rutinas, aunque en las pesas ha demostrado que es la mejor. Actualmente esta escolar que cursa el tercer grado de primaria es la vigente campeona sub 17 de la Asociación de Levantamiento de Pesas de Ontario en la categoría de 40 kilos.

En su perfil de Instagram manejado por sus padres, Rory aparece en varios videos virales levantando pesas de todos los tamaños, siempre siguiendo los consejos de sus entrenadores, doctor y pediatra especializado en disciplinas deportivas, para no lastimarse en sus sesiones. “Nunca piensen sobre lo que pesa. Solo piensen en una forma de levantarlo”, fue el consejo que compartió a otras niñas que consideren meterse de lleno en este mundo.

