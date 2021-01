La delincuencia no se detiene, a diarios vemos casos de robos a nivel mundial y está problemática se mantiene vigente. Sin embargo, no a todos los ladrones les va bien. Este hombre se volvió viral por un video en redes sociales luego de intentar robar un auto. Lo curioso es que se olvidó de desactivar el freno de mano y no pudo lograr su cometido.

El video fue captado por las cámaras de seguridad que se encontraban instaladas cerca del lugar de los hechos. Todo pasó en la localidad colombiana de Barrios Unidos, al norte de la capital de Bogotá en horas de la noche.

El robo parecía consumarse, pero un pequeño error del mismo ladrón se encargó de frustar su intento. Era un grupo de delincuentes que se encontraban armados y atemorizaron a todas las personas que estaban alrededor.

Las imágenes son claras y dejan en evidencia a seis individuos que bordearon las calles. Ellos estaban decididos a lograr su cometido porque se encontraban a bordo de tres motocicletas en Barrios Unidos que se convierte en uno de los lugares más peligrosos.

El auto rodeado fue de la marca Mercedes-Benz y era uno de los últimos modelos, según describe la prensa local que, sorprendentemente, se encontraba cerca del lugar de los hechos estacionados a un costado de la calle.

Los sujetos comenzaron a usar la violencia cuando obligaron al propietario a bajarse de su vehículo. Acto seguido, este fue agredido. Uno de los ladrones se colocó al volante, pero no pudo arrancar porque no desactivó el freno de mano automático.

La demora despertó la alerta de los vecinos que comenzaron a salir a la calle para poder ahuyentar a los delincuentes. Asimismo, comenzaron a llamar a efectivos policiales para poder hacer justicia por este ataque.

Finalmente, los delincuentes se retiraron con las manos vacías. Los vecinos denuncian que se trata de las mismas personas que cometen delitos en esa localidad y urgen la intervención de la Policía.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Joven muestra microorganismos en lavadero y video es viral en redes sociales