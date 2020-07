Un reto visual pone al límite tus sentidos, tu percepción, tu mente. Así como existen aquella de fácil solución, hay otras que se complican un poco, como esta que se ha vuelto un viral en Facebook y Twitter. Te retamos a resolver este reto de encontrar a la serpiente ‘copperhead’ en menos de 20 segundos.

¿Sabes lo que es una serpiente ‘copperhead'? Bueno, también es conocida como serpiente ‘cabeza de cobre', un reptil venenoso de la familia Viperidae y subfamilia Crotalinae que habita en Estados Unidos y México. A pesar de no ser tan mortal, es muy peligrosa. Ahora bien, ¿Estás preparado para lo que se viene? Pues te recomendamos que te tomes unos minutos para asimilarlo.

En un inicio, te recomendamos que te tomes unos minutos de concentración, poner la mente en blanco, y no bajar el brillo de tu pantalla, sea de tu ordenador o celular como sucede con otros retos visuales, ya que la imagen juega con las tonalidades grises y ahí radica el truco.

Ojo, recuerda que es un animal que, por su color de piel, es muy hábil para camuflarse en ambientes cuyas matices son similares a su tonalidad, por lo que en una imagen tomada en otoño puede resultar más que complicado encontrarla.

Imagen completa del reto

A continuación, te mostraremos la imagen completa del reto, el cual esconde a esta serpiente que deberás encontrar. Recuerda que tu percepción es muy importante, pues te puede jugar una mala pasada. Tómate un tiempo para respirar, ver la imagen, relajarte, concentrarte y volver a revisarla antes de plantearte resolverla en el tiempo límite de no más de 20 segundos. Aquí, confiamos en ti.

Esta es la imagen completa de un complicado reto visual. Anímate a resolverlo. (Captura)

¿Te parece complicado o fue muy fácil resolverlo? Si aún no puedes, relájate, no te preocupes. Hay quienes demoran un poco más para resolverlo, pero la solución (presentada abajo, pero no lo veas, rétate) no es tan sencilla como parece.

Bien, te damos una gran pista. Concéntrate en el centro de la imagen y podrás encontrar a la serpiente. Pero recuerda, está tan camuflada que debes dejar de lado tus prejuicios para poder encontrar a esta pequeña -otra pista- serpiente.

Recuerda que estos retos visuales no solo contribuyen al entretenimiento de los internautas como tú, sino también mantienen activo el cerebro y hacen más dinámica y creativa nuestra mente.

Solución del reto visual

Vamos con la solución. Céntrate en el medio de la imagen para poder encontrar a la serpiente. Abajo, dentro del círculo rojo podrás encontrar a la serpiente que, quizás, ni así sea tan fácil ubicarla y eso hace de este reto visual algo sorprendente.

Aquí está la solución de este reto visual. Sí, toda una sorpresa. (Captura)

¿Fue tan difícil? Quizás sí, quizás no. Pero puedes retar a tus amigos, compañeros o contactos a resolverlo con un tiempo límite. Lo ideal es que no pase de los 20 segundo, aunque puedes sumarle algunos más dependiendo lo que sientas que puede ser justo. ¡Rétalos!

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Perro salvó a un hombre invidente de sufrir un grave accidente caminando (Video: Facebook)

Perro salvó a un hombre invidente de sufrir un grave accidente caminando (Video: Facebook)