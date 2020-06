Toma nota. WhastApp no deja de sorprendernos y nuevamente le demuestra al mundo porqué es considerada la aplicación líder de mensajería. Y es que además de las opciones de ocultar tus estados o ver quién te espía, ahora esta red social te da la chance de personalizarla como más te guste. ¿Quieres saber cómo? No te pierdas la siguiente nota.

Así, entre los trucos más recientes de la aplicación encontramos la opción de cambiar el color del icono de WhatsApp en tu teléfono. Con esto, los usuarios ahora podrán personalizar a gusto la aplicación, destacándola de otras con un color distintivo que hará más rápido ubicar la red social o -caso contrario- le dará vida a la pantalla de tu celular.

¿Cómo lo hago? Pues lo primero es saber que este cambio no lo podrás realizar en la misma aplicación. Y es que para ello necesitarás descargar una extensión no oficial de WhatsApp llamada ‘WhatsApp Plus'. Ojo, antes de hacerlo, lo recomendable es guardar una copia de seguridad de tus mensajes para no perderlos (Ajustes > Chats > Copia de seguridad).

Una vez hecho, lo siguiente será desinstalar WhatsApp, para luego instalar ‘WhatsApp Plus’ ingresando a este LINK. Ya instalada esta extensión, ya podrás personalizar el icono de la aplicación a tu gusto gracias al nuevo menú que se muestra en esta versión no oficial de WhatsApp, el mismo que se ubica en la parte derecha de arriba con el nombre ‘Plus Configuraciones'.

Finalmente, hay que pulsar en la opción ‘Universal', donde luego iremos a la opción ‘Estilos (Apariencia)‘. Seguidamente, pulsa en ‘Iconos’ y selecciona el color que más te guste para el icono de WhatsApp en tu celular. Entre las opciones, esta extensión te permitirá escoger entre los colores rosa, azul, rojo y más. ¿Ya lo intentaste? ¡No esperes más!

WhatsApp te permite cambiar el color del icono de la aplicación en tu celular. (Foto: WhatsApp Plus)

