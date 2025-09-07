Una noticia remeció al pueblo peruano, cuando por la tarde del 7 de septiembre del 2025, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Jaime Chincha, reconocido periodista que se ha desempeñado en el ámbito político y de coyuntura nacional en los últimos años. Dicho suceso generó diversas reacciones del público, así como también de sus colegas en todo el país, que se mostraron sorprendidos pero no fueron ajenos a enviar sus condolencias.

Aproximadamente a las 2 de la tarde, se conoció que miembros de la Policía Nacional del Perú fueron llamados al domicilio del periodista de 48 años, en Miraflores, con el informe de su fallecimiento.

La comunicación policial indica que, tras recibir el aviso, personal de la CPNP Miraflores acudió al inmueble y tuvo acceso al lugar donde yacía el periodista. El informe detalla que el periodista fue hallado tendido sobre la bañera de su baño, en posición decúbito dorsal, es decir, acostado boca arriba, sin signos vitales. El hecho se produjo en una zona residencial conocida por su tranquilidad en el distrito.

En la escena también se encontraba presente el médico de cabecera de Chincha, identificado como el Dr. Dacio Félix Maldonado Bravo, quien fue la primera persona en certificar el fallecimiento. Según el reporte, el profesional determinó como causa oficial de muerte una insuficiencia cardiaca no especificada. Esta información fue validada ante el personal policial encargado de las diligencias.

El registro oficial no reporta señales visibles de violencia o alteración del entorno inmediato. La autoridad policial inició las diligencias, dentro del protocolo para casos de fallecimiento súbito en el domicilio. Según el procedimiento habitual, la escena permaneció bajo resguardo hasta la llegada y evaluación de las autoridades competentes y del personal del Ministerio Público.

Con una destacada trayectoria en el ámbito de la información, Jaime ha sido figura de diversos medios de comunicación peruanos, destacándose por su firmeza y seguridad al momento de realizar cuestionamientos a los diversos miembros del estado peruano que se apersonaban a sus entrevistas en los varios programas que condujo.

Jaime Chincha se caracterizaba por debatir con sus entrevistados sobre temas de interés nacional. (Foto: Captura de Canal N)

Por supuesto, nadie fue ajeno a esta lamentable noticia, y una de las primeras en escribir un mensaje en sus redes sociales fue, la también periodista, Juliana Oxenford , que compartió: “Te voy a extrañar, te vamos a extrañar... Te quiero Jaime, vuela alto y que el cielo te espere con una buena trova”.

Por otro lado, el congresista Guillermo Bermejo también expresó: “Con una pena tremenda me entero del sensible fallecimiento de Jaime Chincha. Polémico, incisivo, un buen periodista. Mis fraternas condolencias para su familia y seres queridos. Que Dios los abrace en este doloroso momento”.

Juliana Oxenford se despidió de Jaime Chincha con emotivo mensaje. (Foto: Instagram)

¿Quién fue Jaime Chincha?

Jaime Miguel Chincha Ravines nació en Lima, en diciembre de 1976. Su etapa escolar, tanto en primaria como secundaria, la llevó en el colegio Champagnat. Estudió Ciencias de la Comunicación en la San Martín de Porres y obtuvo el grado de bachiller en el 2005.

Asimismo, el periodista empezó su carrera en 1999, en Canal N. En su paso por la televisión fue presentador, entrevistador, reportero y conductor de noticiero.

Del mismo modo, Entre 2001 y 2004, Jaime Chincha fue jefe de redacción y conductor de 90 segundos para luego llegar a Cuarto Poder. También, ha sido columnista de diversos diarios nacionales.

