Resultados de La Tinka del domingo 14 de septiembre: sorteo y números de la jugada ganadora del pozo millonario

Este domingo 14 de septiembre se llevó a cabo una nuevo sorteo de La Tinka en Perú. Revisa los resultados y números ganadores del pozo millonario que se acerca a los 44 millones de soles.

La Tinka: resultados y números ganadores del sorteo a jugarse el domingo 14 de setiembre. (Foto: Intralot).
23:00

Te invitamos a seguir este próximo miércoles los nuevos resultados de La Tinka en Depor.

22:58

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA RECLAMAR MI PREMIO?

Tienes hasta 180 días para reclamar tu premio desde la fecha del sorteo.

22:57

Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el miércoles 17 de septiembre del 2025, el ‘Pozo Millonario’ será de S/ 45’076,006.

22:55

BOLIYAPA

La boliyapa fue: 14

HUBO 1 GANADOR.

22:54

SÍ O SÍ

La bolilla ganadora fue: 46

HUBO 3 GANADORES

22:54

LA TINKA | Resultados del domingo 14 de setiembre.

Los números ganadores son: 35 - 6 - 12 - 33 - 38 - 2

NO HAY GANADOR DEL POZO.

22:52

Inicia el sorteo de esta noche ¡Mucha suerte a todos!

22:46

Transmisión en vivo | La Tinka

22:40

En breves minutos comenzará el sorteo de La Tinka.

22:18

Recuerda que puedes realizar tu jugada y ser el próximo millonario del Perú mediante la web de La Tinka: www.latinka.com.pe

21:43

Recuerda que puedes comprar tus boletos de La Tinka, en las tiendas Tambo+.

20:36

¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS?

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.

19:38

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

17:21

El Pozo de La Tinka tiene un pozo histórico con más de 43 millones y esta noche de miércoles ¡Tú puedes ser el próximo millonario del Perú!

16:09

¿QUÉ DEBO HACER SI GANO EL SORTEO DE LA TINKA?

Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.

14:36

¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?

• Debes crear una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka y recargar saldo.

• En el Primer Paso, puedes escoger de manera regular o comprar Combos Tinkeros.

• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas. También puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.

• También puedes elegir la opción "Al Azar".

• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".

13:38

¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?

• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.

• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.

• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.

• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.

12:54

¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS?

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.

11:56

PREMIOS PARA HOY:

• 6 aciertos: Pozo millonario

• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador

• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador

• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador

• 4 aciertos: S/100 para cada ganador

• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador

• 3 aciertos: S/5 para cada ganador

• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador

• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado

11:54

¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

11:53

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en minuto a minuto de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web, así como el canal de YouTube de La Tinka.

11:52

¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?

Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del domingo 14 de setiembre.

11:51

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/43′886,264. Revisa también la bolilla del Sí o S y la BoliYapa.

