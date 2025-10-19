Perú
Último sorteo de La Tinka: resultados del domingo 19 de octubre y números de la jugada ganadora
La Tinka se jugó este domingo 19 de octubre desde las 10:50 p.m. vía América TV. El pozo millonario no reventó y el premio ahora está en S/6′112,926.
Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el miércoles 22 de octubre del 2025, el ‘Pozo Millonario’ será de S/6'112,926
BOLIYAPA
La boliyapa fue: 46
NO HUBO GANADORES.
SÍ O SÍ
La bolilla ganadora fue: 12 (5 ganadores)
LA TINKA | Resultados del domingo 19 de octubre
Los números ganadores son: 15 - 32 - 3 - 23 - 5 - 47
NO HAY GANADOR DEL POZO.
Quedan pocos minutos para conocer los números ganadores de la noche
¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.
La Tinka | ¿Cómo puedes cobrar los premios de Intralot?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
- Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
- Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
La Tinka | ¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LAS CARTILLAS?
Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:
- Plaza Vea
- Vivanda
- Promart
- Mass
- Oechsle
La Tinka | ¿Cuánto es el Pozo Millonario para este sorteo?
El pozo millonario aumentó desde el último miércoles y ahora se sortearán S/5′501,310.
La Tinka | ¿Qué debo hacer si gano el sorteo?
Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.
LA TINKA | ¿CÓMO SE JUEGA?
• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.
¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/5′501,310. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
