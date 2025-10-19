Perú 

Último sorteo de La Tinka: resultados del domingo 19 de octubre y números de la jugada ganadora

La Tinka se jugó este domingo 19 de octubre desde las 10:50 p.m. vía América TV. El pozo millonario no reventó y el premio ahora está en S/6′112,926.

Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo de La Tinka. (Diseño: Christian Marlow)
22:56

22:56

Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el miércoles 22 de octubre del 2025, el ‘Pozo Millonario’ será de S/6'112,926

22:55

BOLIYAPA

La boliyapa fue: 46

NO HUBO GANADORES.

22:54

SÍ O SÍ

La bolilla ganadora fue: 12 (5 ganadores)

22:53

LA TINKA | Resultados del domingo 19 de octubre

Los números ganadores son: 15 - 32 - 3 - 23 - 5 - 47

NO HAY GANADOR DEL POZO.

22:50

Quedan pocos minutos para conocer los números ganadores de la noche

22:35

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.

21:59

La Tinka | ¿Cómo puedes cobrar los premios de Intralot?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

  • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
  • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
  • Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

20:38

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:

  • Plaza Vea
  • Vivanda
  • Promart
  • Mass
  • Oechsle
20:37

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

20:36

El pozo millonario aumentó desde el último miércoles y ahora se sortearán S/5′501,310.

18:16

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

17:20

Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.

16:47

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.

16:08

El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/5'501,310.

14:40

• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.

• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.

• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.

• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.

13:43

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

13:07

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

12:05

Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 10 de setiembre.

11:43

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

11:43

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/5′501,310. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

