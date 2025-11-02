Perú
Resultados de La Tinka del domingo 2 de noviembre: números de jugada ganadora del pozo millonario
La Tinka se jugó este domingo 2 de noviembre desde las 10:50 p.m. vía América TV. El pozo millonario no reventó y el premio ahora está en S/8′082,026.
Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el miércoles 5 de noviembre del 2025, el ‘Pozo Millonario’ será de S/8,082,026
BOLIYAPA
La boliyapa fue: 31
NO HUBO GANADOR.
SÍ O SÍ
La bolilla ganadora fue: 16 (2 ganadores)
LA TINKA | Resultados del domingo 2 de noviembre
Los números ganadores son: 35 - 3 - 20 - 14 - 25 - 32
NO HAY GANADOR DEL POZO
En breve conoceremos el número ganador
¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.
La Tinka | ¿Cómo se juega?
• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.
La Tinka | ¿Dónde puedo seguir el sorteo?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
¿Cuánto es el Pozo Millonario para este sorteo?
El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/7,503,040.
La Tinka | ¿Cómo puedes cobrar los premios de Intralot?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
- Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
- Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
La Tinka | ¿Dónde puedo comprar las cartillas?
Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:
-Plaza Vea
-Vivanda
-Promart
-Mass
-Oechsle
La Tinka | ¿Hasta a qué hora puedo jugar el sorteo de hoy?
Puedes jugar La Tinka hasta las 21:50 horas del domingo 2 de noviembre.
La Tinka | ¿Qué debo hacer si gano el sorteo?
Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.
Si eres uno de los participantes de La Tinka de este 2 de noviembre y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!
La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en el Perú, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.
¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/7′503,040. Revisa también la bolilla del Sí o Sí. ¡Llegó el sorteo del domingo 2 de noviembre!
