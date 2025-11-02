Perú 

Resultados de La Tinka del domingo 2 de noviembre: números de jugada ganadora del pozo millonario

La Tinka se jugó este domingo 2 de noviembre desde las 10:50 p.m. vía América TV. El pozo millonario no reventó y el premio ahora está en S/8′082,026.

Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo de La Tinka. (Diseño: Christian Marlow)
22:54

Te invitamos el próximo miércoles a seguir los resultados de La Tinka en Depor.

22:53

Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el miércoles 5 de noviembre del 2025, el ‘Pozo Millonario’ será de S/8,082,026

22:52

BOLIYAPA

La boliyapa fue: 31

NO HUBO GANADOR.

22:51

SÍ O SÍ

La bolilla ganadora fue: 16 (2 ganadores)

22:51

LA TINKAResultados del domingo 2 de noviembre

Los números ganadores son: 35 - 3 - 20 - 14 - 25 - 32

NO HAY GANADOR DEL POZO

22:50

En breve conoceremos el número ganador

22:43

¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS?

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.

22:32

La Tinka | ¿Cómo se juega?

• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.

• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.

• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.

• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.

21:56

La Tinka | ¿Dónde puedo seguir el sorteo?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

21:55

 ¿Cuánto es el Pozo Millonario para este sorteo?

El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/7,503,040.

20:44

La Tinka | ¿Cómo puedes cobrar los premios de Intralot?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

  • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
  • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
  • Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

19:43

La Tinka | ¿Dónde puedo comprar las cartillas?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

18:49

16:52

15:15

14:04

13:34

12:59

11:10

11:08

11:08

11:07

11:07

11:06

11:06

Si eres uno de los participantes de La Tinka de este 2 de noviembre y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!

11:05

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en el Perú, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

11:05

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/7′503,040. Revisa también la bolilla del Sí o Sí. ¡Llegó el sorteo del domingo 2 de noviembre!

