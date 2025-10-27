Perú 

La Tinka: resultados y números ganadores del domingo 26 de octubre

La Tinka se jugó este domingo 26 de octubre desde las 10:50 p.m. vía América TV. El pozo millonario no reventó y el premio ahora está en S/7′082,099.

Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo de La Tinka. (Diseño: Christian Marlow)
22:55

Te invitamos el próximo miércoles a seguir los resultados de La Tinka en Depor.

22:54

Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el miércoles 29 de octubre del 2025, el ‘Pozo Millonario’ será de S/7'082,099

22:53

BOLIYAPA

La boliyapa fue: 40

NO HUBO GANADOR.

22:52

SÍ O SÍ

La bolilla ganadora fue: 43 (1 ganador)

22:51

LA TINKA | Resultados del domingo 26 de octubre

Los números ganadores son: 46 - 2 - 17 - 32 - 12 - 15

NO HAY GANADOR DEL POZO.

22:50

Para este domingo 26 de octubre del 2025, el ‘Pozo Millonario’ será de S/6'501,325.

22:49

En breve conoceremos el número ganador

22:22

La Tinka | ¿Dónde puedo seguir el sorteo?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

22:05

¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS?

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.

21:03

La Tinka | ¿Cómo puedes cobrar los premios de Intralot?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

19:35

La Tinka¿Dónde puedo comprar las cartillas?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

17:34

16:52

La Tinka |  ¿Hasta a qué hora puedo jugar el sorteo de hoy?

Puedes jugar La Tinka hasta las 21:50 horas del domingo 26 de octubre.

15:40

La Tinka |  ¿Cuánto es el Pozo Millonario para este sorteo?

El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/ 6'501,325.

14:39

13:29

12:37

La Tinka |  ¿Cómo se juega?

• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.

• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.

• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.

• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.

11:43

La Tinka |  ¿Qué debo hacer si gano el sorteo?

Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.

10:51

10:02

10:02

10:02

10:01

Si eres uno de los participantes de La Tinka de este 26 de octubre y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!

10:01

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en el Perú, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

09:59

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/6′501,325. Revisa también la bolilla del Sí o Sí. ¡Llegó el sorteo del domingo 26 de octubre!

