Sorteo de La Tinka: resultados del domingo 28 de septiembre y números de la jugada ganadora del pozo millonario

La Tinka se jugó este domingo 28 de septiembre desde las 10:50 p.m. vía América TV. El pozo millonario no reventó y el premio ahora está en S/6′074,990.

Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo de La Tinka. (Diseño: Christian Marlow)
22:55

22:55

Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el miércoles 1 de octubre del 2025, el ‘Pozo Millonario’ será de S/6'074,990.

22:54

BOLIYAPA

La boliyapa fue: 33

HUBO UN GANADOR.

22:53

SÍ O SÍ

La bolilla ganadora fue: 11

HUBO 2 GANADORES, uno en La Molina y otro en Arequipa.

22:52

LA TINKA | Resultados del domingo 28 de setiembre.

Los números ganadores son: 24 - 17 - 31 - 9 - 35 - 44

NO HAY GANADOR DEL POZO.

22:51

Inicia el sorteo de esta noche. ¡Suerte a todos!

22:51

Transmisión en vivo | La Tinka

22:42

En breves minutos comenzará el sorteo de La Tinka.

22:13

21:18

Recuerda que puedes realizar tu jugada y ser el próximo millonario del Perú mediante la web de La Tinka: www.latinka.com.pe

20:51

20:39

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

19:46

¿QUÉ DEBO HACER SI GANO EL SORTEO DE LA TINKA?

Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.

18:59

¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?

• Debes crear una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka y recargar saldo.

• En el Primer Paso, puedes escoger de manera regular o comprar Combos Tinkeros.

• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas. También puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.

• También puedes elegir la opción "Al Azar".

• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".

18:30

¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?

• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.

• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.

• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.

• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.

17:42

17:05

PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:

• 6 aciertos: Pozo millonario

• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador

• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador

• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador

• 4 aciertos: S/100 para cada ganador

• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador

• 3 aciertos: S/5 para cada ganador

• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador

• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador

16:42

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LAS CARTILLAS DE LA TINKA?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

16:14

¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?

El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/5′509,253.

15:49

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

15:29

¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?

Puedes jugar La Tinka hasta las 21:50 horas del domingo 28 de setiembre.

15:20

¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

15:20

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganador millonario con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de 5′509,253. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

