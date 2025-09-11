Perú 

Resultados de La Tinka del miércoles 10 de septiembre: sorteo y números de la jugada ganadora del pozo millonario

Este miércoles 10 de septiembre se llevó a cabo una nuevo sorteo de La Tinka en Perú. Revisa los resultados y números ganadores del pozo millonario que supera los 43 millones de soles.

La Tinka EN VIVO: resultados y números ganadores del sorteo del miércoles 10 de setiembre. (Foto: Intralot).
La Tinka EN VIVO: resultados y números ganadores del sorteo del miércoles 10 de setiembre. (Foto: Intralot).
07:46

23:13

Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el domingo 14 de setiembre del 2025, el ‘Pozo Millonario’ será de S/43'886,264.

23:13

BOLIYAPA

La boliyapa fue: 27

HUBO 1 GANADOR.

23:11

SÍ O SÍ

La bolilla ganadora fue: 9

HUBO 5 GANADORES

23:10

LA TINKA | Resultados del miércoles 10 de setiembre.

Los números ganadores son: 1 - 16 - 6 - 45 - 33 - 38

NO HAY GANADOR DEL POZO.

22:56

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA RECLAMAR MI PREMIO?

Tienes hasta 180 días para reclamar tu premio desde la fecha del sorteo.

22:55

Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el domingo 14 de setiembre del 2025, el ‘Pozo Millonario’ será de S/43'886,264.

22:50

Inicia el sorteo de esta noche. ¡Suerte a todos!

22:46

Transmisión en vivo / La Tinka

22:44

En breves minutos comenzará el sorteo de La Tinka.

22:42

Recuerda que puedes realizar tu jugada y ser el próximo millonario del Perú mediante la web de La Tinka: www.latinka.com.pe

22:38

Recuerda que puedes comprar tus boletos de La Tinka, en las tiendas Tambo+.

22:37

¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS?

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.

22:37

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

22:28

El Pozo de La Tinka tiene un pozo histórico con más de 43 millones y esta noche de miércoles ¡Tú puedes ser el próximo millonario del Perú!

21:52

¿QUÉ DEBO HACER SI GANO EL SORTEO DE LA TINKA?

Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.

21:19

¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?

• Debes crear una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka y recargar saldo.

• En el Primer Paso, puedes escoger de manera regular o comprar Combos Tinkeros.

• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas. También puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.

• También puedes elegir la opción "Al Azar".

• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".

21:17

¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?

• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.

• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.

• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.

• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.

21:17

21:16

PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:

• 6 aciertos: Pozo millonario

• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador

• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador

• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador

• 4 aciertos: S/100 para cada ganador

• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador

• 3 aciertos: S/5 para cada ganador

• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador

• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador

21:15

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LAS CARTILLAS DE LA TINKA?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

21:14

¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?

El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/43′059,331.

21:14

21:13

¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?

Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 10 de setiembre.

21:12

¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

21:10

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/43′059,331. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

