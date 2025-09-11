Perú
Resultados de La Tinka del miércoles 10 de septiembre: sorteo y números de la jugada ganadora del pozo millonario
Este miércoles 10 de septiembre se llevó a cabo una nuevo sorteo de La Tinka en Perú. Revisa los resultados y números ganadores del pozo millonario que supera los 43 millones de soles.
Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el domingo 14 de setiembre del 2025, el ‘Pozo Millonario’ será de S/43'886,264.
BOLIYAPA
La boliyapa fue: 27
HUBO 1 GANADOR.
SÍ O SÍ
La bolilla ganadora fue: 9
HUBO 5 GANADORES
LA TINKA | Resultados del miércoles 10 de setiembre.
Los números ganadores son: 1 - 16 - 6 - 45 - 33 - 38
NO HAY GANADOR DEL POZO.
¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA RECLAMAR MI PREMIO?
Tienes hasta 180 días para reclamar tu premio desde la fecha del sorteo.
Inicia el sorteo de esta noche. ¡Suerte a todos!
Transmisión en vivo / La Tinka
En breves minutos comenzará el sorteo de La Tinka.
Recuerda que puedes realizar tu jugada y ser el próximo millonario del Perú mediante la web de La Tinka: www.latinka.com.pe
Recuerda que puedes comprar tus boletos de La Tinka, en las tiendas Tambo+.
¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.
¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
El Pozo de La Tinka tiene un pozo histórico con más de 43 millones y esta noche de miércoles ¡Tú puedes ser el próximo millonario del Perú!
¿QUÉ DEBO HACER SI GANO EL SORTEO DE LA TINKA?
Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.
¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?
• Debes crear una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka y recargar saldo.
• En el Primer Paso, puedes escoger de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas. También puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
• También puedes elegir la opción "Al Azar".
• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?
• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.
PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LAS CARTILLAS DE LA TINKA?
Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:
-Plaza Vea
-Vivanda
-Promart
-Mass
-Oechsle
¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/43′059,331.
¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 10 de setiembre.
¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/43′059,331. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
