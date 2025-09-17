Perú
Resultados de La Tinka del miércoles 17 de septiembre: sorteo y números de la jugada ganadora del pozo millonario
La Tinka se jugó este miércoles 17 de septiembre desde las 10:50 p.m. vía América TV. ¡El pozo millonario quedó en S/45′805,280!
Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el domingo 21 de setiembre del 2025, el ‘Pozo Millonario’ será de S/45'805,280.
BOLIYAPA
La boliyapa fue: 47
HUBO 0 GANADORES.
SÍ O SÍ
La bolilla ganadora fue: 2
HUBO 4 GANADORES
LA TINKA | Resultados del miércoles 17 de setiembre.
Los números ganadores son: 39 - 44 - 19 - 34 - 24 - 14
NO HAY GANADOR DEL POZO.
Inicia el sorteo de esta noche. ¡Suerte a todos!
Transmisión en vivo | La Tinka
En breves minutos comenzará el sorteo de La Tinka.
Recuerda que puedes realizar tu jugada y ser el próximo millonario del Perú mediante la web de La Tinka: www.latinka.com.pe
Recuerda que puedes comprar tus boletos de La Tinka, en las tiendas Tambo+.
¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.
PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LAS CARTILLAS DE LA TINKA?
Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:
-Plaza Vea
-Vivanda
-Promart
-Mass
-Oechsle
¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/43'886,264.
¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?
• Debes crear una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka y recargar saldo.
• En el Primer Paso, puedes escoger de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas. También puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
• También puedes elegir la opción "Al Azar".
• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
¿Cómo se juega La Tinka?
• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.
¿A qué hora se conoce los resultados de La Tinka?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.
¿Cuánto es el pozo millonario del sorteo de La Tinka de hoy?
El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/45′076,006.
¿Dónde puedo seguir la transmisión de La Tinka?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
¿Hasta cuándo puedo jugar el sorteo de La Tinka de hoy?
Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 17 de septiembre.
¿Cómo puedes cobrar los premios de Intralot?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
¿Qué debo hacer si gano el sorteo de La Tinka?
Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.
¿Cómo jugar La Tinka online?
• Debes crear una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka y recargar saldo.
• En el Primer Paso, puedes escoger de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas. También puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
• También puedes elegir la opción "Al Azar".
• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
¿Cómo se juega La Tinka?
• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.
¿A qué hora se conoce los resultaos de La Tinka?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.
Los premios a ganar en La Tinka de hoy:
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?
Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:
-Plaza Vea
-Vivanda
-Promart
-Mass
-Oechsle
¿Cuánto es el pozo millonario del sorteo de La Tinka de hoy?
El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/45′076,006.
¿Dónde puedo seguir la transmisión de La Tinka?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
¿Hasta cuándo puedo jugar el sorteo de La Tinka de hoy?
Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 17 de septiembre.
¿Cómo puedes cobrar los premios de Intralot?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/45′076,006. Revisa los detalles del sorteo de este miércoles 17 de septiembre.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.
TAGS RELACIONADOS
NO TE PIERDAS
Te invitamos el próximo domingo a seguir los resultados de La Tinka en Depor