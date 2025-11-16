Perú 

La Tinka EN VIVO, hoy domingo 16 de noviembre: resultados y números del Pozo Millonario

La Tinka EN VIVO y EN DIRECTO, se jugará una vez más este domingo 16 de noviembre desde las 10:50 p.m., con la transmisión de América TV. El pozo millonario no reventó y el premio ahora está en S/ 9′506,686.

Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo de La Tinka. (Diseño: Christian Marlow)
14:00

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

12:19

¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?

Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del domingo 16 de noviembre.

12:18

¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

12:18

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/9′506,686. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

