Perú
La Tinka EN VIVO, hoy domingo 16 de noviembre: resultados y números del Pozo Millonario
La Tinka EN VIVO y EN DIRECTO, se jugará una vez más este domingo 16 de noviembre desde las 10:50 p.m., con la transmisión de América TV. El pozo millonario no reventó y el premio ahora está en S/ 9′506,686.
NO TE PIERDAS
¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.