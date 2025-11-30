Perú
Resultados de La Tinka del domingo 30 de noviembre: números ganadores del Pozo Millonario
La Tinka se jugó una vez más este domingo 30 de noviembre desde las 10:50 p.m., con la transmisión de América TV. El pozo millonario no reventó y el premio ahora está en S/ 12′081,728.
LA TINKA | ¿Qué debo hacer si gano el sorteo?
Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.