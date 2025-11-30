Perú 

Resultados de La Tinka del domingo 30 de noviembre: números ganadores del Pozo Millonario

La Tinka se jugó una vez más este domingo 30 de noviembre desde las 10:50 p.m., con la transmisión de América TV. El pozo millonario no reventó y el premio ahora está en S/ 12′081,728.

Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo de La Tinka. (Diseño: Christian Marlow)
Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo de La Tinka. (Diseño: Christian Marlow)
22:55

LA TINKA | ¿Qué debo hacer si gano el sorteo?

Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.

22:54

Te invitamos el próximo miércoles a seguir los resultados de La Tinka en Depor.

22:53

Para el próximo sorteo de La Tinka, el ‘Pozo Millonario’ será de S/12,081,728.

22:53

BOLIYAPA

La boliyapa fue: 25

NO HUBO GANADOR.

22:52

SÍ O SÍ

La bolilla ganadora fue: 10 (3 ganadores)

22:51

LA TINKA |   Resultados del domingo 30 de noviembre

Los números ganadores son: 38 - 1 - 32 - 37 - 34 - 50

NO HAY GANADOR DEL POZO

22:32

LA TINKA | ¿Qué debo hacer si gano el sorteo?

Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.

22:15

¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?

El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/. 11′504,926.

21:44

¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS?

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.

21:44

¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

20:58

Este año, la Tinka entregó el pozo más grande de la historia del país con un récord de más de S/ 45 millones.

20:57

La Tinka¿Cómo se juega?

• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.

• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.

• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.

• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.

19:29

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LAS CARTILLAS DE LA TINKA?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

18:05

La Tinka ¿Qué debo hacer si gano el sorteo?

Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.

16:50

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

13:45

¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?

Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del domingo 30 de noviembre.

12:28

¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

12:27

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/11′504,926. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas