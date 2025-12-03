Perú 

Resultados de La Tinka del miércoles 3 de diciembre: números ganadores del Pozo Millonario

La Tinka se realizó este miércoles 3 de diciembre desde las 10:50 p.m. vía América TV. El pozo millonario no reventó y el premio ahora está en S/12′502,204.

Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo de La Tinka. (Diseño: Christian Marlow)
22:56

Te invitamos el próximo domingo a seguir los resultados de La Tinka en Depor.

22:56

Para el próximo sorteo de La Tinka, el ‘Pozo Millonario’ será de S/12,502,204.

22:55

BOLIYAPA

La boliyapa fue: 27

NO HUBO GANADOR.

22:54

SÍ O SÍ

La bolilla ganadora fue: 37 (2 ganadores)

22:53

LA TINKA |   Resultados del miércoles 3 de diciembre

Los números ganadores son: 29 - 25 - 28 - 43 - 12 - 33

NO HAY GANADOR DEL POZO

22:23

¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?

El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/.12′081,728.

22:22

22:08

¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS?

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.

21:15

Este año, la Tinka entregó el pozo más grande de la historia del país con un récord de más de S/ 45 millones.

21:15

18:17

16:46

13:43

13:43

13:42

13:42

13:42

13:42

13:42

Si eres uno de los participantes de La Tinka de este 3 de diciembre y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!

13:42

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en el Perú, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

13:42

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/12′081,728. Revisa también la bolilla del Sí o Sí. ¡Llegó el sorteo del miércoles 3 de diciembre!

