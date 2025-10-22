Perú
La Tinka EN VIVO, hoy miércoles 22 de octubre: números y resultados del pozo millonario
La Tinka EN VIVO y EN DIRECTO, se jugará una vez más hoy miércoles 22 de octubre desde las 10:50 p.m., con la transmisión de América TV. El pozo millonario no reventó y el premio ahora está en S/6′112,926.
NO TE PIERDAS
La Tinka | ¿Cómo puedes cobrar los premios de Intralot?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.