Perú 

La Tinka EN VIVO, hoy miércoles 22 de octubre: números y resultados del pozo millonario

La Tinka EN VIVO y EN DIRECTO, se jugará una vez más hoy miércoles 22 de octubre desde las 10:50 p.m., con la transmisión de América TV. El pozo millonario no reventó y el premio ahora está en S/6′112,926.

Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo de La Tinka. (Diseño: Christian Marlow)
14:00

La Tinka ¿Cómo puedes cobrar los premios de Intralot?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

  • Paso 1:   Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
  • Paso 2:   Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
  • Paso 3:   Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

13:06

La Tinka |  ¿Cómo se juega?

• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.

• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.

• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.

• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.

13:05

La Tinka |  ¿Qué debo hacer si gano el sorteo?

Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.

13:05

La Tinka |  ¿Dónde puedo comprar las cartillas?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

13:05

La Tinka ¿Cuánto es el Pozo Millonario para este sorteo?

El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/5′009,444.

13:05

La Tinka |  ¿Dónde puedo seguir el sorteo?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

13:05

La Tinka |  ¿Hasta a qué hora puedo jugar el sorteo de hoy?

Puedes jugar La Tinka hasta las 21:50 horas del miércoles 22 de octubre.

13:05

13:05

Si eres uno de los participantes de La Tinka de este 22 de octubre y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!

13:05

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en el Perú, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

13:05

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/6′112,926. Revisa también la bolilla del Sí o Sí. ¡Llegó el sorteo del miércoles 22 de octubre!

