Perú 

Resultados de La Tinka del miércoles 5 de noviembre: números de jugada ganadora del pozo millonario

La Tinka se jugó este miércoles 5 de noviembre desde las 10:50 p.m. vía América TV. El pozo millonario no reventó y el premio ahora está en S/8′082,026.

Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo de La Tinka. (Diseño: Christian Marlow)
22:56

Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el ‘Pozo Millonario’ será de S/8,500,617

22:54

BOLIYAPA

La boliyapa fue: 19

NO HUBO GANADOR.

22:53

SÍ O SÍ

La bolilla ganadora fue: 41 (3 ganadores)

22:52

LA TINKA |   Resultados del miércoles 5 de noviembre

Los números ganadores son: 29 - 28 - 44 - 38 - 14 - 34

NO HAY GANADOR DEL POZO

22:20

¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS?

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.

21:33

La Tinka también tiene corazón solidario. El 6% de sus ventas se destina a las sociedades de beneficencia, que apoyan a niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable en todo el Perú.

20:31

Además de los pozos millonarios, más de 800 personas han ganado con el “Sí o Sí”, que aseguran S/ 50 mil en todos los sorteos.

20:12

El 2025 viene con racha ganadora. En enero, un jugador se llevó S/ 21 millones. En setiembre, una mujer ganó más de S/ 45 millones, el premio más grande entregado en la historia del país. Y apenas dos semanas después, otro afortunado se llevó S/ 6.5 millones.

19:30

151 personas ya cumplieron este sueño y la lotería ha repartido más de mil millones de soles en premios.

19:05

Este año, la Tinka entregó el pozo más grande de la historia del país con un récord de más de S/ 45 millones.

18:31

13:07

Si eres uno de los participantes de La Tinka de este 5 de noviembre y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!

13:07

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en el Perú, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

13:07

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 8′082,026. Revisa también la bolilla del Sí o Sí. ¡Llegó el sorteo del miércoles 5 de noviembre!

