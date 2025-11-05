Perú
Resultados de La Tinka del miércoles 5 de noviembre: números de jugada ganadora del pozo millonario
La Tinka se jugó este miércoles 5 de noviembre desde las 10:50 p.m. vía América TV. El pozo millonario no reventó y el premio ahora está en S/8′082,026.
BOLIYAPA
La boliyapa fue: 19
NO HUBO GANADOR.
SÍ O SÍ
La bolilla ganadora fue: 41 (3 ganadores)
LA TINKA | Resultados del miércoles 5 de noviembre
Los números ganadores son: 29 - 28 - 44 - 38 - 14 - 34
NO HAY GANADOR DEL POZO
¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 horas. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de Depor.
La Tinka también tiene corazón solidario. El 6% de sus ventas se destina a las sociedades de beneficencia, que apoyan a niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable en todo el Perú.
Además de los pozos millonarios, más de 800 personas han ganado con el “Sí o Sí”, que aseguran S/ 50 mil en todos los sorteos.
El 2025 viene con racha ganadora. En enero, un jugador se llevó S/ 21 millones. En setiembre, una mujer ganó más de S/ 45 millones, el premio más grande entregado en la historia del país. Y apenas dos semanas después, otro afortunado se llevó S/ 6.5 millones.
151 personas ya cumplieron este sueño y la lotería ha repartido más de mil millones de soles en premios.
Este año, la Tinka entregó el pozo más grande de la historia del país con un récord de más de S/ 45 millones.
La Tinka | ¿Hasta a qué hora puedo jugar el sorteo de hoy?
Puedes jugar La Tinka hasta las 21:50 horas del miércoles 5 de noviembre.
La Tinka | ¿Qué debo hacer si gano el sorteo?
Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.
La Tinka | ¿Dónde puedo comprar las cartillas?
Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:
-Plaza Vea
-Vivanda
-Promart
-Mass
-Oechsle
La Tinka | ¿Dónde puedo seguir el sorteo?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
La Tinka | ¿Cómo puedes cobrar los premios de Intralot?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
- Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
- Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
La Tinka | ¿Cómo se juega?
• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.
Si eres uno de los participantes de La Tinka de este 5 de noviembre y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!
La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en el Perú, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.
¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 8′082,026. Revisa también la bolilla del Sí o Sí. ¡Llegó el sorteo del miércoles 5 de noviembre!
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.
Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el ‘Pozo Millonario’ será de S/8,500,617