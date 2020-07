Sporting Cristal sumó sangre ‘llanera’ a su plantel esta temporada, tal y como lo hizo con Daniel Noriega, allá por principios de milenio. Desde entonces han pasado 20 años, casi la misma edad de Jhon Marchán, el nuevo volante del cuadro rimense, que día a día se viene ganado el cariño de sus compañeros y la admiración de su entrenador, Roberto Mosquera.

“Creo que nos está yendo estupendo, hasta diría que excelente y eso es gracias al sacrificio que hemos hecho los jugadores, al trabajo del cuerpo técnico, porque han sabido dosificar los ejercicios y cada rutina ha sido para nuestra mejora y llegar al 200%. Tenemos mucha fe de que en el debut ante Sport Boys llegaremos muy bien”, comentó el volante venezolano a Deporcast Radio.

Un recuerdo que marcó

Pero, ¿por qué Sporting Cristal y cuál fue el motivo que lo llevó a viajar hasta tierras peruanas? Según cuenta el propio jugador, de niño quiso ser como Daniel Noriega, incluso en los partidos con sus amigos se hacía llamar así, pero no fue hasta los 13 años que se dio cuenta que el fútbol era su camino y que tendría que volver una vez más al Perú.

“Me acuerdo mucho de Daniel ‘Cari Cari’ Noriega, lo curioso es que cuando ya estoy en Cristal me entero que también jugó en este equipo. Él ha sido un jugador de renombre en mi país y cuando era chico, cuando jugaba con mis amigos, me hacía decir que era ‘Cari Cari’ y ahora que estoy aquí, el mismo club donde él jugó, siento que estoy siguiendo sus pasos, tratando de poner el nombre de nuestro país en alto, que es lo más importante y lo que más queremos”, recordó.

“Tengo una historia linda con este país. Yo vine aquí hace ocho años años con mi papá, en un viaje de misionero, fue allí cuando pude asistir a un partido entre Venezuela y Perú en Lima, por las Eliminatorias. Tuve la dicha de ir al Nacional para ver este encuentro y me enamoré de ese estadio, de la gente al ver cómo apoyaban. Y es curioso cómo después de muchos años volvería como futbolista. No me lo esperaba, pero cuando me dicen Cristal en Perú, de una me llegaron esos recuerdos y no pude decir que no”, confesó el jugador ‘llanero'.

El futuro de Marchán en Sporting Cristal

Jhon Marchán está decidido a ganarse un lugar en el once de Roberto Mosquera, por lo que no duda en desempeñarse en la posición que mejor crea conveniente el estratega a fin de conseguir el resultado positivo para el club.

“Me gusta jugar de ’10′, ya que es mi posición natural, pero también puedo jugar por fuera, incluso hasta de interior. Yo no me entreno para una sola posición, sino para estar a la disposición de lo que el profe necesite. Donde me toque estaré al 100% y lo aprovecharé” enfatizó.

Sporting Cristal tuvo un primer amistoso contra Alianza Universidad el pasado lunes. Aquel partido, que contó con dos tiempos, tuvo como ganador a los rimenses, incluso, fue Marchán quien abrió el marcador celeste. Por lo pronto, se preparan para su debut en el reinicio de la Liga 1, donde enfrentarán a Sport Boys el próximo sábado.

