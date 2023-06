La temporada de cine de junio va llegando a su fin y no podíamos dejar pasar la oportunidad de comentar acerca de más reciente estreno de DC, “The Flash”. Es cierto que es una película que no se ha llevado las mejores críticas y que la recaudación de taquilla está un tanto baja, pero es en definitiva una producción que se puede disfrutar en familia o con amigos, ya que mezcla lo mejor de la comedia de DC con uno de los personajes más populares de los cómics, Barry Allen.

En el más reciente podcast Dale Play, hablamos acerca de lo que nos gustó y aquellos detalles que quizás pudieron omitirse de la película. Con respecto a este último detalle, quizás se pudo eliminar toda la escena introductoria en donde Flash salva a unos bebes.

Lo bueno, lo malo y lo feo de “The Flash”

Lo peor de la película son sus efectos especiales o CGI. ¿No se han preguntado por qué el CGI de 2023 se ve tan mal en comparación con las producciones de años anteriores? Bueno, todas las escenas de alta velocidad de “The Flash” fueron hechas por ordenador y se obvió el trabajo práctico.

La escena de Quicksilver en Apocalipsis estuvo mucho mejor coreografía y es cierto que fallaron en el tema de la música, pero se veía mejor que la escena de los bebes de “The Flash”.

Pero no todo en esta nota serán quejas. Quizás lo mejor de la cinta ha sido la enorme cantidad de cameos y la aparición de Michael Keaton como Batman. Cuando Barry va a buscar a Bruce Wayne en la otra línea de tiempo, se da con la sorpres de que se trata de Keaton, quien ya está un tanto envejecido.

Pero esas canas no son en vano, ya que se trata de uno de los pocos Batman que han logrado solucionar el problema de la delincuencia y peligrosidad en la ciudad Gotham City. Él es quien se encarga de darle forma a la película con la explicación sobre cómo funcionan los viajes en el tiempo.

Tan solo con el plato de espagueti ya se adelanta que será todo un caos el final de la cinta. Para finalizar, la producción nos deja una sorpresa, la cual podría dejar a entender que todo lo que hizo Barry Allen no sirvió para nada.

Cuando regresa a su tiempo, su padre mágicamente sale libre del juicio y cuando se encuentra con Batman, se da con la sorpresa de que se trata de George Clooney y se le cae el diente que perdió al inicio de la cinta. Al parecer cometió un error en el proceso de enmendar el tiempo, así que tendrá que volver a hacerlo todo de nuevo.

