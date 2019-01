¡Adelante, 'china'! Fernanda Kanno llegó de madrugada a Tacna para correr la Etapa 5 del Dakar 2019 [VIDEO]

Conforme pasan los días, el Rally Dakar 2019 empieza a ponerse cada vez más difícil. Y es que muchos peruanos tuvieron varias complicaciones en la cuarta etapa, en especial Fernanda Kanno , quien busca ser la primera nacional en terminar la carrera.

El tramo entre Arequipa y Tacna fue una odisea para Fernanda Kanno, pues el coche presentó algunas fallas que la retrasaron en el Rally Dakar 2019. Sin embargo, la periodista y su copiloto Alonso Carrillo no desistieron y llegaron hasta el punto final a las 2:00 am.



"Los días pasan y el Dakar se vuelve más pesado, no sólo por la ruta sino por el cansancio. Partimos de Marcona en la mañana y llegamos a Arequipa a las 7: 00 am del día siguiente. Un par de horas después ya estábamos rumbo a la partida de la etapa maratón (parte 1) y hemos llegado a Tacna a las 2:00 am. Ahora, ya estamos alistando todo para la segunda parte", escribió Fernanda Kanno en sus redes sociales.

Luego de un par de horas de descanso, Fernanda Kanno realizó una transmisión en vivo para contarle a sus seguidores más detalles de su participación. A la periodista le quedan cinco etapas más para finalizar el Dakar 2019 y ser la primera peruana en acabar el rally más extremo.