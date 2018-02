Un abrazo con Gerard Deulofeu, un compañero que ha tomado su puesto y a ponerse a jugar. Así pasa en el fútbol, así pasa en cualquier trabajo. El jugador trata de aprovechar las oportunidades que le da su técnico y André Carrillo lo hizo saber en los siete minutos que le dio el español Javi Gracia. Luego de chocar las manos con el ex Barcelona, Carrillo corrió por todas las partes del campo y tuvo un buen quite que permitió la goleada del Watford. El video se encuentra en YouTube y seguramente se convertirá en viral en Perú.



Minuto 91 del partido. Watford tocaba en el campo del Chelsea, los dirigidos de Antonio Conte ya se encontraban totalmente rendidos en el campo de los ‘Hornets’. En un momento, un hombre del Chelsea roba el balón, pero al instante la ‘Culebra’ aparece para darle de nuevo la pelota a los de Watford. Doucouré la toma, no tiene marca y espera el movimiento del argentino Roberto Pereyra. Lo inicia y abre el camino del gol que pudo verse en YouTube.



André Carrillo ayudó para que el Watford metiera el cuarto gol del equipo. (Video: ESPN)

Roberto Pereyra toma la pelota y define a la derecha de Thibaut Courtois. Un buen gol que solo provocó la mala cara de los hinchas ‘Blues’ y de Antonio Conte. Watford vuelve al triunfo luego de cuatro fechas y se mantiene en el undécimo puesto de la tabla de la Premier.



Por su parte, el Chelsea, el vigente campeón del torneo inglés, cae al cuarto lugar y peligra su pase a la Champions League, puesto que el Tottenham lo persigue a solo un punto. Si quieres verse más videos de YouTube, te sugerimos seguir este enlace.