Si no sabes a qué hora empieza y dónde ver el Miss USA 2023 si vives en Florida, New York, New Jersey y Virginia, Depor te tiene cubierto con lo último sobre el concurso de belleza que se celebrará este viernes 29 de septiembre en el Grand Sierra Resort en Reno, Nevada, por segundo año consecutivo y en el que se elegirá entre 51 concursantes a la sucesora de Morgan Romano, quien en su calidad de primera finalista en el certamen de 2022 recibió la corona de R’Bonney Gabriel tras convertirse en Miss Universo en enero pasado.

¿Dónde puedo ver el Miss USA 2023 en vivo?

El certamen Miss USA 2023 será transmitido en exclusiva por televisión por The CW desde las 5 p.m. Hora del Pacífico / 8 p.m. Hora Oriental este viernes 29 de septiembre. Será la primera vez en casi una década que el tradicional concurso de belleza se transmitirá por señal abierta, según los organizadores.

¿Dónde puedo ver el Miss USA 2023 en vivo desde Florida?

Desde las 7:00 p. m. CT (UTC -6), los residentes del estado de Florida podrán ver el concurso Miss USA 2023 vivo, online y en directo por el canal The CW en las ciudades de Boca Ratón‎, Cayo Hueso‎, Cocoa Beach‎, Coral Gables‎, Daytona Beach‎, Doral, Fort Lauderdale, Fort Myers, Fort Pierce‎, Gainesville, Hialeah‎, Homestead‎, Jacksonville, Jupiter, Miami‎, Miami Beach‎, Miami Springs‎, North Miami‎, North Miami Beach‎, Opa-locka‎, Orlando‎, Panama City, Pensacola, San Agustín, San Petersburgo, South Miami‎, Tallahassee‎, Tampa‎ y West Palm Beach‎.

¿Dónde puedo ver el Miss USA 2023 en vivo desde New York?

Desde las 8:00 p. m. CT (UTC -5), los residentes del estado de New York podrán ver el concurso Miss USA 2023 vivo, online y en directo por el canal The CW en las ciudades de Albany, Amsterdam, Auburn, Batavia, Beacon, Binghamton, Búfalo, Canandaigua, Cohoes, Corning, Cortland, Dunkirk, Elmira, Fulton, Geneva, Glen Cove, Glens Falls, Gloversville, Hornell, Hudson, Ithaca, Jamestown, Johnstown, Kingston, Lackawanna, Little Falls, Lockport, Long Beach, Mechanicville, Middletown, Mount Vernon, New Rochelle, Nueva York, Newburgh, Niagara Falls, North Tonawanda, Norwich Chenango, Ogdensburg, Olean, Oneida, Oneonta, Oswego, Peekskill, Plattsburgh, Port Jervis, Poughkeepsie, Rensselaer, Rochester, Rome, Rye, Salamanca, Saratoga Springs, Schenectady, Sherrill, Syracuse, Tonawanda, Troy, Utica, Watertown, Watervliet, White Plains y Yonkers.

¿Dónde puedo ver el Miss USA 2023 en vivo desde New Jersey?

Desde las 8:00 p. m. CT (UTC -5), los residentes del estado de New Jersey podrán ver el concurso Miss USA 2023 vivo, online y en directo por el canal The CW en las ciudades de Absecon, Asbury Park, Bayonne, Beverly, Bordentown, Bridgeton, Brigantine, Burlington, Cape May, Clifton, Corbin City, Egg Harbor City, Englewood, Estell Manor, Garfield, Gloucester City, Hackensack, Hoboken, Lambertville, Linden, Linwood, Long Branch, Margate City, Millville, North Wildwood, Northfield, Nuevo Brunswick, Ocean City, Passaic, Perth Amboy, Plainfield, Pleasantville, Port Republic, Rahway, Salem, Sea Isle City, Somers Point, South Amboy, Summit, Union City, Ventnor City, Vineland, Wildwood y Woodbury.

¿Dónde puedo ver el Miss USA 2023 en vivo desde Virginia?

Desde las 8:00 p. m. CT (UTC -5), los residentes del estado de Virginia Occidental podrán ver el concurso Miss USA 2023 vivo, online y en directo por el canal The CW en las ciudades de Beckley, Berkeley Springs, Buckhannon, Charles Town, Charleston, Clarksburg, Clay, Elizabeth, Elkins, Fairmont, Fayeteville, Franklin, Glenville, Grafton, Grantsville, Hamlin, Harrisville, Hinton, Huntington, Keyser, Kingwood, Lewisburg, Logan, Madison, Marlinton, Martinsburg, Middlebourne, Moorefield, Morgantown, Moundsville, New Cumberland, New Martinsville, Parkersburg, Parsons, Petersburg, Philippi, Pineville, Point Pleasant, Princeton, Ripley, Romney, Spencer, St. Marys, Summersville, Sutton, Union, Wayne, Webster Springs, Welch, Wellsburg, West Union, Weston, Wheeling, Williamson y Winfield.