El cielo cambiará de aspecto este miércoles 12 de agosto de 2026 con uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año. La Luna pasará frente al Sol y proyectará su sombra sobre una franja del planeta que recorrerá el Ártico, Groenlandia, Islandia, el Atlántico y el norte de España. En otros territorios, incluidos sectores de Norteamérica, Europa y África, el fenómeno será visible de manera parcial.

La hora, sin embargo, dependerá completamente del lugar desde donde se observe. No existe una única hora de inicio para el eclipse: mientras en Alaska comenzará por la mañana, en Islandia ocurrirá por la tarde y en España llegará cerca del atardecer.

Además, hay que distinguir dos momentos: el inicio de la fase parcial, cuando la Luna empieza a cubrir el Sol, y el comienzo de la totalidad, reservado únicamente para los lugares situados dentro de la estrecha franja de totalidad. NASA señala que, en la mayoría de los puntos de esa trayectoria, la oscuridad total durará menos de dos minutos.

¿A qué hora empieza el eclipse solar hoy 12 de agosto?

El primer contacto del eclipse se producirá en la mañana del 12 de agosto en el extremo norte de América. Desde allí, la sombra y la zona de visibilidad parcial avanzarán hacia el Atlántico y Europa.

Para entender mejor el recorrido, estos son algunos horarios locales de referencia:

Lugar Inicio del eclipse Máximo Tipo de eclipse Anchorage, Alaska 7:36 a. m. 8:21 a. m. Parcial Fairbanks, Alaska 7:37 a. m. 8:27 a. m. Parcial Nueva York, EE. UU. 1:07 p. m. 1:54 p. m. Parcial Boston, EE. UU. 1:01 p. m. 1:55 p. m. Parcial Montreal, Canadá 12:50 p. m. 1:45 p. m. Parcial Reikiavik, Islandia 4:47 p. m. 5:48 p. m. Total Londres, Reino Unido 6:17 p. m. 7:13 p. m. Parcial Lisboa, Portugal 6:39 p. m. 7:36 p. m. Parcial Madrid, España 7:36 p. m. 8:32 p. m. Parcial*

*En Madrid el eclipse será muy profundo, pero no llegará a ser total. NASA calcula una ocultación máxima cercana al 99 %.

Los horarios de la tabla son hora local de cada ciudad. No deben sumarse ni restarse horas entre países si se consulta una localidad concreta, porque cada registro ya está expresado en su zona horaria correspondiente.

¿A qué hora empieza el eclipse total en España?

España será uno de los grandes escenarios del eclipse. La franja de totalidad atravesará la península de noroeste a sureste, desde Galicia hacia Asturias, Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad Valenciana, antes de alcanzar Cataluña y las islas Baleares. El resto del territorio español observará un eclipse parcial.

En la península, la totalidad llegará durante la última parte de la tarde y muy cerca del ocaso. Por eso, además de acertar con la hora, será fundamental contar con un horizonte despejado.

NASA sitúa el comienzo de la totalidad a las 20:28 en León, a las 20:29 en Zaragoza y a las 20:32 en Valencia.

Horarios de la totalidad en algunas ciudades españolas

Ciudad Inicio de la totalidad Fin de la totalidad Duración León 20:28 20:30 ~2 min Zaragoza 20:29 20:30 ~1 min Soria 20:29:01 20:30:42 1 min 41 s Valladolid 20:29 aprox. 20:31 aprox. ~1 min 30 s Valencia 20:32 20:33 ~1 min

Los horarios exactos pueden variar unos segundos según el punto concreto de cada ciudad. En Soria, por ejemplo, el cálculo del Instituto Geográfico Nacional sitúa la totalidad en la capital entre las 20:29:01 y las 20:30:42.

¿A qué hora empieza el eclipse en Madrid?

En Madrid el eclipse comenzará a las 19:36, alcanzará su máximo a las 20:32 y terminará alrededor de las 21:16, según los datos de NASA. La ocultación máxima llegará aproximadamente al 99 %, pero el Sol no desaparecerá completamente porque la capital queda fuera de la franja de totalidad.

Esto es importante porque “99 % de cobertura” no equivale a un eclipse total. Durante una totalidad, la Luna bloquea completamente la fotosfera solar durante unos instantes y permite observar la corona.

¿A qué hora empieza el eclipse en Barcelona?

Barcelona también tendrá un eclipse parcial, no total.

NASA sitúa el comienzo alrededor de las 19:35, con el máximo a las 20:29 y una cobertura de aproximadamente 99 %. El eclipse terminará después de la puesta de Sol en la ciudad.

Aunque el porcentaje de ocultación será extraordinariamente elevado, quienes quieran experimentar la totalidad deberán desplazarse hacia la franja que atraviesa el noreste peninsular y continúa hacia Baleares.

¿Dónde se verá el eclipse solar total?

La totalidad podrá observarse en una franja mucho más estrecha que la zona donde será visible el eclipse parcial.

NASA establece la trayectoria total sobre Groenlandia, Islandia, una pequeña zona del norte de Portugal, buena parte del norte de España y determinadas regiones del norte de Rusia.

En España, la franja atraviesa el territorio aproximadamente de noroeste a sureste. La ruta pasa por zonas de:

Galicia

Asturias

Cantabria

País Vasco

Navarra

La Rioja

Castilla y León

Aragón

Castilla-La Mancha

Comunidad Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

No significa que todas las ciudades de estas comunidades tengan la misma duración. La duración de la totalidad depende de la posición exacta del observador respecto al centro de la sombra lunar.

Horario del eclipse solar en otros países

España no será el único lugar donde mirar al cielo. El eclipse parcial abarcará una enorme zona del hemisferio norte.

País / ciudad Inicio Máximo Cobertura aproximada Reikiavik, Islandia 16:47 17:48 Total Londres, Reino Unido 18:17 19:13 91 % Dublín, Irlanda 18:12 19:10 94 % París, Francia 19:22 20:17 92 % Berlín, Alemania 19:15 20:08 85 % Oslo, Noruega 19:02 19:57 83 % Lisboa, Portugal 18:39 19:36 95 % Casablanca, Marruecos 18:48 19:43 87 % Argel, Argelia 18:42 19:33 96 % Túnez, Túnez 18:41 19:11 50 % Nueva York, EE. UU. 13:07 13:54 9 % Toronto, Canadá 12:55 13:40 8 % Montreal, Canadá 12:50 13:45 18 % Nuuk, Groenlandia 15:30 16:35 79 %

Los porcentajes corresponden a la fracción del diámetro solar ocultada en el máximo y los horarios están expresados en la hora local de cada ciudad.

¿A qué hora será el eclipse en Estados Unidos?

En Estados Unidos el eclipse no será total. La zona de visibilidad parcial alcanzará principalmente el norte del país, desde Alaska y sectores del noreste hasta áreas más al sur.

En Anchorage, el eclipse comenzará a las 7:36 a. m., alcanzará su máximo a las 8:21 a. m. y cubrirá aproximadamente el 28 % del Sol.

En Nueva York, la fase parcial comenzará a las 1:07 p. m., alcanzará su máximo a las 1:54 p. m., con una cobertura de apenas 9 %, y terminará a las 2:38 p. m.

Ciudad de EE. UU. Inicio Máximo Cobertura Anchorage 7:36 a. m. 8:21 a. m. 28 % Fairbanks 7:37 a. m. 8:27 a. m. 37 % Boston 1:01 p. m. 1:55 p. m. 16 % Nueva York 1:07 p. m. 1:54 p. m. 9 % Washington D. C. 1:17 p. m. 1:53 p. m. 4 % Detroit 1:03 p. m. 1:36 p. m. 3 %

NASA señala que la visibilidad parcial alcanzará partes del norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta zonas de Carolina del Norte.

¿Se verá el eclipse solar en México?

No. El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no será visible desde México, ni siquiera como eclipse parcial. Esto incluye Ciudad de México.

Por tanto, quienes se encuentren en México no tendrán un horario de inicio que consultar para este fenómeno. La siguiente oportunidad de observar un eclipse desde territorio mexicano será otro evento astronómico.

Este dato es importante porque algunas publicaciones pueden mezclar el eclipse de 2026 con el eclipse total del 8 de abril de 2024, que sí atravesó México, Estados Unidos y Canadá.

¿A qué hora empieza el eclipse en Islandia?

Islandia será uno de los lugares privilegiados para experimentar la totalidad.

En Reikiavik, la fase parcial comenzará a las 16:47, mientras que la totalidad arrancará a las 17:48:12 y terminará a las 17:49:18. Es decir, la capital islandesa tendrá aproximadamente 1 minuto y 6 segundos de totalidad.

La situación cambia al desplazarse hacia el oeste de Islandia: algunos puntos situados más cerca del centro de la trayectoria podrán disfrutar de una totalidad considerablemente más larga.

¿Dónde se verá el eclipse total fuera de España?

Además de España e Islandia, la totalidad atravesará:

Groenlandia

Norte de Rusia

Una pequeña zona de Portugal

En Groenlandia y el Atlántico Norte la duración será especialmente favorable cerca del centro de la trayectoria. NASA calcula que, incluso en los puntos más privilegiados, la totalidad no superará aproximadamente los dos minutos y medio.

¿Cuánto durará el eclipse solar total?

Hay que diferenciar nuevamente entre el eclipse completo y la totalidad.

El fenómeno puede prolongarse durante varias horas desde el primer contacto hasta el último, dependiendo de la ubicación. Sin embargo, la fase en la que la Luna cubre completamente el Sol dura apenas unos minutos.

NASA señala que para la mayoría de los observadores situados dentro de la franja de totalidad será inferior a dos minutos, mientras que cerca del centro de la trayectoria podrá acercarse a los dos minutos y medio.

En España, las duraciones serán generalmente de alrededor de uno a dos minutos, aunque varían de una localidad a otra.

¿A qué hora lo transmitirá la NASA?

La NASA realizará una transmisión en vivo del eclipse el 12 de agosto, con cobertura desde diferentes puntos de la trayectoria. La emisión comenzará a las 1:15 p. m. EDT.

Esto equivale a las 19:15 horas en España peninsular.

La transmisión será especialmente útil para quienes estén fuera de la franja de totalidad o en lugares donde el eclipse no sea visible.

¿Cómo ver el eclipse solar de forma segura?

Durante las fases parciales nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada. NASA recomienda utilizar gafas de observación solar o filtros solares seguros que bloqueen la radiación necesaria para proteger los ojos.

Las gafas de sol convencionales no sirven.

Tampoco deben utilizarse radiografías, CDs, cristales ahumados ni otros métodos caseros. Para cámaras, telescopios y prismáticos se necesitan filtros solares diseñados específicamente para esos instrumentos.

La única excepción se produce durante la breve totalidad, cuando la Luna cubre por completo la fotosfera solar. En cuanto reaparezca cualquier parte brillante del Sol, la protección debe volver a utilizarse.

El eclipse llegará a España al final de la tarde

El momento más llamativo del fenómeno será precisamente su llegada a España. A diferencia de Islandia, donde la totalidad se producirá a media tarde, en la península el Sol estará muy cerca del horizonte cuando la Luna termine de cubrirlo.

Eso hará que el espectáculo tenga una apariencia particular: durante unos instantes, la luz del día caerá mientras el horizonte conserva todavía los colores del atardecer.

Por eso, en España no bastará con conocer la hora. La elección del lugar será determinante: un horizonte despejado puede marcar la diferencia entre contemplar la corona solar y que un edificio, una montaña o los árboles oculten el momento de la totalidad.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse solar total del 12 de agosto

¿A qué hora empieza el eclipse solar del 12 de agosto?

No existe una única hora mundial. En Anchorage comenzará a las 7:36 a. m.; en Nueva York, a la 1:07 p. m.; en Reikiavik, a las 16:47 y en Madrid, a las 19:36, siempre en hora local.

¿A qué hora comienza la totalidad en España?

Depende de la ciudad. En León será alrededor de las 20:28, en Zaragoza cerca de las 20:29 y en Valencia alrededor de las 20:32.

¿El eclipse será total en Madrid?

No. Madrid tendrá un eclipse parcial muy profundo, con una cobertura máxima cercana al 99 %, pero la Luna no llegará a cubrir completamente el Sol.

¿El eclipse se verá en Estados Unidos?

Sí, pero solo de forma parcial en las zonas alcanzadas por la sombra penumbral. Alaska y sectores del noreste tendrán las mejores condiciones dentro de Estados Unidos.

¿Se verá el eclipse en México?

No. El eclipse del 12 de agosto de 2026 no será visible desde México.

¿Dónde será total?

La totalidad será visible en Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, una pequeña zona de Portugal y gran parte del norte de España, además de una franja sobre el Atlántico.

¿Cuánto durará la totalidad?

En la mayoría de los lugares será inferior a dos minutos, aunque cerca del centro de la trayectoria podrá acercarse a los dos minutos y medio.

¿Dónde ver el eclipse en directo?

Quienes estén fuera de la franja de totalidad podrán seguir la cobertura en directo de la NASA, cuya emisión comenzará a las 1:15 p. m. EDT.

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NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)