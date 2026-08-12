La lluvia de meteoros Perseidas 2026 ya está activa en México, pero su noche más esperada todavía está por llegar. Aunque este 10 de agosto ya pueden aparecer algunos destellos aislados, el mejor momento para mirar al cielo será entre la noche del miércoles 12 y la madrugada del jueves 13 de agosto, con Luna Nueva : una condición ideal para disfrutar de un firmamento mucho más oscuro.

¿Cuándo es el máximo de las Perseidas 2026?

Las Perseidas estarán activas del 17 de julio al 24 de agosto, pero su máximo astronómico está proyectado para el 13 de agosto, entre las 02:00 y 04:00 horas UTC , según el calendario 2026 de la Organización Internacional de Meteoros (IMO). En gran parte de México, esa referencia equivale a la noche del miércoles 12 de agosto.

La observación, sin embargo, no depende únicamente de la “hora exacta” del pico. Para el público en México, la ventana más recomendable irá desde la noche del 12 hasta antes del amanecer del 13 de agosto. Después de la medianoche, el radiante —el punto aparente desde el que parecen salir los meteoros, situado cerca de la constelación de Perseo— gana altura y aumenta la posibilidad de detectar más estrellas fugaces.

Fecha y horario Qué se podrá ver Recomendación Domingo 10 y lunes 11 de agosto Meteoros aislados Útil para una primera observación, aunque con menor actividad Miércoles 12, desde las 20:00 horas Inicio de la ventana principal en el centro del país Aléjate de la contaminación lumínica Madrugada del jueves 13, 00:00 a 05:00 horas Mejor franja práctica para observar Mira al cielo de forma continua durante al menos una hora Del 14 al 24 de agosto Actividad en descenso Aún podrían verse algunos meteoros

El 12 de agosto de 2026 ofrecerá un inusual doble espectáculo astronómico con un eclipse solar y el máximo de la lluvia de estrellas Perseidas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Hora exacta para ver las Perseidas en México

El máximo técnico calculado por la IMO, entre 02:00 y 04:00 UTC del 13 de agosto, se traduce en un horario distinto según la región. Para Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y la mayor parte del país con horario UTC-6, corresponde aproximadamente a las 20:00 a 22:00 horas del miércoles 12.

No obstante, no conviene limitar la experiencia a esas dos horas. La propia dinámica de una lluvia de meteoros favorece la observación durante la madrugada: la Tierra avanza hacia la corriente de partículas dejada por el cometa 109P/Swift-Tuttle, el cuerpo progenitor de las Perseidas. Por eso, el tramo de 00:00 a 05:00 horas ofrece una oportunidad muy sólida, siempre que el cielo esté despejado.

Zona de México Referencia del máximo IMO Ventana aconsejada para mirar Centro: CDMX, Edomex, Jalisco, Puebla y Nuevo León 20:00 a 22:00, 12 de agosto 22:00 a 05:00 Pacífico: Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur 19:00 a 21:00, 12 de agosto 21:00 a 04:00 Sonora y Baja California 19:00 a 21:00, 12 de agosto 21:00 a 04:00 Quintana Roo 21:00 a 23:00, 12 de agosto 23:00 a 05:00

Los horarios son aproximados y deben ajustarse a la zona local, especialmente en municipios fronterizos con cambios estacionales de hora.

¿Dónde ver la lluvia de estrellas en México?

No hace falta telescopio, binoculares ni apuntar a Perseo de manera fija. De hecho, los instrumentos ópticos reducen el campo de visión; el método más efectivo es mirar a simple vista una zona amplia y oscura del cielo. Las Perseidas pueden aparecer en cualquier parte del firmamento.

La ubicación marcará la diferencia entre ver unos pocos meteoros y vivir una sesión memorable. Busca un sitio elevado, seguro, con horizonte abierto y lejos de lámparas, anuncios, edificios y tráfico. En zonas urbanas, parques periféricos o áreas naturales cercanas pueden ser una mejor alternativa que observar desde una azotea con luces alrededor.

Algunas opciones potenciales son el Desierto de los Leones o zonas altas del Ajusco en CDMX; la Sierra Gorda en Querétaro; el Parque Nacional Izta-Popo entre Puebla y Estado de México; San Pedro Mártir en Baja California; y áreas rurales de Chihuahua, Durango, Coahuila u Oaxaca. Antes de salir, revisa la nubosidad, los accesos nocturnos y las reglas del lugar.

Cómo ver más meteoros esta noche

La Luna Nueva del 12 de agosto es el gran aliado de las Perseidas 2026: habrá mínima interferencia de luz lunar durante el pico. La NASA destaca precisamente que esta fase debería brindar condiciones ideales de visibilidad, siempre que el clima acompañe.

Llega con 30 minutos de anticipación para que tus ojos se adapten a la oscuridad.

Apaga la linterna del celular o usa luz roja; una pantalla brillante reinicia la adaptación visual.

Lleva una silla reclinable, manta, abrigo, agua y repelente.

Observa entre 45 y 60 minutos: los meteoros no aparecen de manera uniforme.

Evita mirar solo hacia Perseo; mantén una visión panorámica del cielo.

En condiciones ideales, la IMO estima una tasa cenital horaria de hasta 100 meteoros, pero esa cifra se calcula con un cielo perfectamente oscuro y el radiante en posición favorable. Desde una ciudad o con nubes, el número visible será mucho menor.

La Lluvia de estrellas Perseidas 2025 ilumina el cielo de California entre el 16 y 18 de agosto, con su punto máximo visible en las noches más despejadas. (Foto: Getty Images / iStock)

Perseidas 2026 EN VIVO: cómo seguir la transmisión de NASA

Si las nubes cubren el cielo o no puedes salir, la NASA realizará una observación en directo desde el Marshall Space Flight Center. La transmisión comenzará a las 23:00 horas del 12 de agosto en horario central de Estados Unidos, equivalente a las 22:00 horas en Ciudad de México, a través de YouTube, con imágenes en tiempo real de sus cámaras ALaMO y especialistas respondiendo preguntas.

La transmisión es una gran alternativa, pero mirar desde un cielo oscuro en México seguirá siendo la experiencia central: cada destello es un pequeño fragmento del cometa Swift-Tuttle que se desintegra en la atmósfera a gran velocidad.