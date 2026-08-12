Como cada año, la Lluvia de Meteoros Perseidas es uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes de agosto y ocurrirá este miércoles 12. El evento será completamente visible en los 50 estados de Estados Unidos y es algo que no te puedes perder, por lo que aquí te dejaré con la hora exacta y dónde se podrá observar sin problema alguno esta lluvia de Perseidas 2026.

Fecha, horarios y dónde ver la lluvia de meteoros Perseidas 2026, un evento importante para la astronomía. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cuándo y a qué hora ver la Lluvia de Meteoros Perseidas 2026?

Hoy miércoles 12 de agosto de 2026 es una de las mejores noches del año para observar las Perseidas en Estados Unidos. El máximo se producirá durante la noche del 12 al 13 de agosto, y este año las condiciones son especialmente buenas porque coincide con Luna nueva, por lo que prácticamente no habrá luz lunar que interfiera.

Sal al exterior aproximadamente a medianoche y quédate observando hasta las 4–5 a. m.. La actividad aumenta durante la madrugada porque la Tierra entra más directamente en la corriente de partículas de las Perseidas.

Zona de EE. UU. Comienza a verse bien Hasta Este (ET) 10:00 p. m. 12:00 a. m. – 5:00 a. m. Amanecer Centro (CT) 10:00 p. m. 12:00 a. m. – 5:30 a. m. Amanecer Montaña (MT) 10:00 p. m. 12:00 a. m. – 5:30 a. m. Amanecer Pacífico (PT) 10:00 p. m. 12:00 a. m. – 5:30 a. m. Amanecer Alaska Tras el anochecer 12:00 a. m. – 4:00 a. m. aprox. Amanecer Hawái Tras el anochecer 12:00 a. m. – 5:00 a. m. aprox. Amanecer

¿Dónde ver la lluvia de Meteoros Perseidas 2026 EN VIVO en Estados Unidos?

Este fenómeno de la lluvia de meteoros Perseidas es completamente visible en cada uno de los 50 estados de USA, por lo que aquí te dejaré con la hora exacta en cada uno de ellos para que puedas observarlo desde diferentes partes del país.

Los estados del norte de EE. UU. y Alaska tienen una ventaja astronómica porque el radiante de las Perseidas se encuentra muy al norte, cerca de +58° de declinación. La American Meteor Society señala que el radiante alcanza su mejor posición durante las últimas horas oscuras antes del amanecer.

Se puede observar a simple vista, pero se aconseja el uso de binoculares o telescopios para que puedas apreciar esta lluvia de Perseidas en toda su magnitud.

Zona horaria Estados Noche Este (EDT) Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Indiana*, Kentucky*, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan*, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee*, Vermont, Virginia, West Virginia 1:00 – 4:30 a. m. 13 agosto Centro (CDT) Alabama, Arkansas, Florida*, Illinois, Indiana*, Iowa, Kansas*, Kentucky*, Louisiana, Michigan*, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska*, North Dakota*, Oklahoma, South Dakota*, Tennessee*, Texas*, Wisconsin 1:00 – 4:45 a. m. 13 agosto Montaña (MDT) Arizona*, Colorado, Idaho*, Kansas*, Montana, Nebraska*, New Mexico, North Dakota*, Oklahoma*, Oregon*, South Dakota*, Texas*, Utah, Wyoming 1:00 – 4:50 a. m. 13 agosto Pacífico (PDT) California, Idaho*, Nevada, Oregon*, Washington 1:30 – 5:00 a. m. 13 agosto Alaska (AKDT) Alaska 2:00 – 5:00 a. m. 13 agosto Hawái (HST) Hawái 12:00 – 4:30 a. m. 13 agosto