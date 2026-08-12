La alineación de seis planetas del miércoles 12 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más esperados en los últimos tiempos. Desde distintos puntos de Estados Unidos, los observadores podrán buscar en el cielo a Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que aparecerán distribuidos a lo largo de la eclíptica durante las horas previas al amanecer. La visibilidad, sin embargo, dependerá de la ubicación y de las condiciones del horizonte.

¿A qué hora inicia la alineación de seis planetas?

La ventana de observación más favorable ocurrirá durante el crepúsculo previo al amanecer del 12 de agosto. En ciudades como Nueva York, la referencia es entre las 5:18 y 5:34 a. m.; en Los Ángeles, entre las 5:28 y 5:46 a. m. hora local . La diferencia responde a la ubicación geográfica y a la hora de salida del sol en cada zona.

La recomendación práctica es llegar al punto de observación al menos una hora antes del amanecer. Así tendrás tiempo para adaptar la vista a la oscuridad, revisar el horizonte y ubicar los planetas antes de que la luz solar reduzca el contraste del cielo.

El día coincide además con luna nueva, una condición favorable para tener un cielo más oscuro en las horas previas al alba. NASA también destaca que la noche del 12 al 13 de agosto será propicia para observar las Perseidas, aunque ese es un fenómeno independiente y se aprecia mejor cuando ya es de noche.

Horarios y dónde ver la alineación de planetas que se realizará hoy 12 de agosto en España. FOTO: Imagen creada por la IA.

¿A qué hora ver la alineación de 6 planetas por estado?

La siguiente tabla muestra una ventana orientativa calculada entre 45 y 25 minutos antes del amanecer, usando como referencia la capital de cada estado . En ciudades ubicadas al oeste, este, norte o sur de cada territorio, el horario puede variar varios minutos.

Estado Ciudad de referencia Mejor horario local Alabama Montgomery 5:21–5:41 a. m. CDT Alaska Juneau 4:27–4:47 a. m. AKDT Arizona Phoenix 5:03–5:23 a. m. MST Arkansas Little Rock 5:42–6:02 a. m. CDT California Sacramento 5:32–5:52 a. m. PDT Colorado Denver 5:23–5:43 a. m. MDT Connecticut Hartford 5:10–5:30 a. m. EDT Delaware Dover 5:27–5:47 a. m. EDT Florida Tallahassee 6:16–6:36 a. m. EDT Georgia Atlanta 6:12–6:32 a. m. EDT Hawaii Honolulu 5:23–5:43 a. m. HST Idaho Boise 6:00–6:20 a. m. MDT Illinois Springfield 5:22–5:42 a. m. CDT Indiana Indianápolis 6:08–6:28 a. m. EDT Iowa Des Moines 5:34–5:54 a. m. CDT Kansas Topeka 5:48–6:08 a. m. CDT Kentucky Frankfort 6:06–6:26 a. m. EDT Louisiana Baton Rouge 5:44–6:04 a. m. CDT Maine Augusta 4:53–5:13 a. m. EDT Maryland Annapolis 5:31–5:51 a. m. EDT Massachusetts Boston 5:02–5:22 a. m. EDT Michigan Lansing 5:56–6:16 a. m. EDT Minnesota Saint Paul 5:25–5:45 a. m. CDT Mississippi Jackson 5:37–5:57 a. m. CDT Missouri Jefferson City 5:34–5:54 a. m. CDT Montana Helena 5:37–5:57 a. m. MDT Nebraska Lincoln 5:48–6:08 a. m. CDT Nevada Carson City 5:24–5:44 a. m. PDT New Hampshire Concord 5:02–5:22 a. m. EDT Nueva Jersey Trenton 5:21–5:41 a. m. EDT Nuevo México Santa Fe 5:35–5:55 a. m. MDT Nueva York Albany 5:13–5:33 a. m. EDT Carolina del Norte Raleigh 5:45–6:05 a. m. EDT Dakota del Norte Bismarck 5:51–6:11 a. m. CDT Ohio Columbus 5:55–6:15 a. m. EDT Oklahoma Oklahoma City 6:01–6:21 a. m. CDT Oregón Salem 5:25–5:45 a. m. PDT Pensilvania Harrisburg 5:30–5:50 a. m. EDT Rhode Island Providence 5:05–5:25 a. m. EDT Carolina del Sur Columbia 5:58–6:18 a. m. EDT Dakota del Sur Pierre 5:55–6:15 a. m. CDT Tennessee Nashville 5:17–5:37 a. m. CDT Texas Austin 6:11–6:31 a. m. CDT Utah Salt Lake City 5:49–6:09 a. m. MDT Vermont Montpelier 5:04–5:24 a. m. EDT Virginia Richmond 5:37–5:57 a. m. EDT Washington Olympia 5:19–5:39 a. m. PDT Virginia Occidental Charleston 5:53–6:13 a. m. EDT Wisconsin Madison 5:14–5:34 a. m. CDT Wyoming Cheyenne 5:20–5:40 a. m. MDT

¿Dónde ver la alineación de los seis planetas en Estados Unidos?

No hay un lugar en específico para observar la alineación de los seis planetas. Sin embargo, lo recomendable será alejarse de las zonas urbanas y buscar un espacio con poca contaminación lumínica y una vista despejada hacia el horizonte oriental.

Los planetas más brillantes podrán identificarse con mayor facilidad, mientras que Urano y Neptuno serán mucho más difíciles de distinguir a simple vista, por lo que será conveniente utilizar prismáticos astronómicos o un telescopio.