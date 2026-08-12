Horarios y dónde ver la alineación de seis planetas en Estados Unidos. Un evento muy esperado en los últimos meses. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Horarios y dónde ver la alineación de seis planetas en Estados Unidos. Un evento muy esperado en los últimos meses. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

La alineación de seis planetas del miércoles 12 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más esperados en los últimos tiempos. Desde distintos puntos de Estados Unidos, los observadores podrán buscar en el cielo a Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que aparecerán distribuidos a lo largo de la eclíptica durante las horas previas al amanecer. La visibilidad, sin embargo, dependerá de la ubicación y de las condiciones del horizonte.

¿A qué hora inicia la alineación de seis planetas?

La ventana de observación más favorable ocurrirá durante el crepúsculo previo al amanecer del 12 de agosto. En ciudades como Nueva York, la referencia es entre las 5:18 y 5:34 a. m.; en Los Ángeles, entre las 5:28 y 5:46 a. m. hora local. La diferencia responde a la ubicación geográfica y a la hora de salida del sol en cada zona.

La recomendación práctica es llegar al punto de observación al menos una hora antes del amanecer. Así tendrás tiempo para adaptar la vista a la oscuridad, revisar el horizonte y ubicar los planetas antes de que la luz solar reduzca el contraste del cielo.

El día coincide además con luna nueva, una condición favorable para tener un cielo más oscuro en las horas previas al alba. NASA también destaca que la noche del 12 al 13 de agosto será propicia para observar las Perseidas, aunque ese es un fenómeno independiente y se aprecia mejor cuando ya es de noche.

Horarios y dónde ver la alineación de planetas que se realizará hoy 12 de agosto en España. FOTO: Imagen creada por la IA.
Horarios y dónde ver la alineación de planetas que se realizará hoy 12 de agosto en España. FOTO: Imagen creada por la IA.

¿A qué hora ver la alineación de 6 planetas por estado?

La siguiente tabla muestra una ventana orientativa calculada entre 45 y 25 minutos antes del amanecer, usando como referencia la capital de cada estado. En ciudades ubicadas al oeste, este, norte o sur de cada territorio, el horario puede variar varios minutos.

EstadoCiudad de referenciaMejor horario local
AlabamaMontgomery5:21–5:41 a. m. CDT
AlaskaJuneau4:27–4:47 a. m. AKDT
ArizonaPhoenix5:03–5:23 a. m. MST
ArkansasLittle Rock5:42–6:02 a. m. CDT
CaliforniaSacramento5:32–5:52 a. m. PDT
ColoradoDenver5:23–5:43 a. m. MDT
ConnecticutHartford5:10–5:30 a. m. EDT
DelawareDover5:27–5:47 a. m. EDT
FloridaTallahassee6:16–6:36 a. m. EDT
GeorgiaAtlanta6:12–6:32 a. m. EDT
HawaiiHonolulu5:23–5:43 a. m. HST
IdahoBoise6:00–6:20 a. m. MDT
IllinoisSpringfield5:22–5:42 a. m. CDT
IndianaIndianápolis6:08–6:28 a. m. EDT
IowaDes Moines5:34–5:54 a. m. CDT
KansasTopeka5:48–6:08 a. m. CDT
KentuckyFrankfort6:06–6:26 a. m. EDT
LouisianaBaton Rouge5:44–6:04 a. m. CDT
MaineAugusta4:53–5:13 a. m. EDT
MarylandAnnapolis5:31–5:51 a. m. EDT
MassachusettsBoston5:02–5:22 a. m. EDT
MichiganLansing5:56–6:16 a. m. EDT
MinnesotaSaint Paul5:25–5:45 a. m. CDT
MississippiJackson5:37–5:57 a. m. CDT
MissouriJefferson City5:34–5:54 a. m. CDT
MontanaHelena5:37–5:57 a. m. MDT
NebraskaLincoln5:48–6:08 a. m. CDT
NevadaCarson City5:24–5:44 a. m. PDT
New HampshireConcord5:02–5:22 a. m. EDT
Nueva JerseyTrenton5:21–5:41 a. m. EDT
Nuevo MéxicoSanta Fe5:35–5:55 a. m. MDT
Nueva YorkAlbany5:13–5:33 a. m. EDT
Carolina del NorteRaleigh5:45–6:05 a. m. EDT
Dakota del NorteBismarck5:51–6:11 a. m. CDT
OhioColumbus5:55–6:15 a. m. EDT
OklahomaOklahoma City6:01–6:21 a. m. CDT
OregónSalem5:25–5:45 a. m. PDT
PensilvaniaHarrisburg5:30–5:50 a. m. EDT
Rhode IslandProvidence5:05–5:25 a. m. EDT
Carolina del SurColumbia5:58–6:18 a. m. EDT
Dakota del SurPierre5:55–6:15 a. m. CDT
TennesseeNashville5:17–5:37 a. m. CDT
TexasAustin6:11–6:31 a. m. CDT
UtahSalt Lake City5:49–6:09 a. m. MDT
VermontMontpelier5:04–5:24 a. m. EDT
VirginiaRichmond5:37–5:57 a. m. EDT
WashingtonOlympia5:19–5:39 a. m. PDT
Virginia OccidentalCharleston5:53–6:13 a. m. EDT
WisconsinMadison5:14–5:34 a. m. CDT
WyomingCheyenne5:20–5:40 a. m. MDT

¿Dónde ver la alineación de los seis planetas en Estados Unidos?

No hay un lugar en específico para observar la alineación de los seis planetas. Sin embargo, lo recomendable será alejarse de las zonas urbanas y buscar un espacio con poca contaminación lumínica y una vista despejada hacia el horizonte oriental.

Los planetas más brillantes podrán identificarse con mayor facilidad, mientras que Urano y Neptuno serán mucho más difíciles de distinguir a simple vista, por lo que será conveniente utilizar prismáticos astronómicos o un telescopio.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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