La capitana de la selección española, Irene Paredes, levanta el trofeo después de ganar el juego final de fútbol de la Liga de Naciones Femenina entre España y Alemania en Madrid, el martes 2 de diciembre de 2025. (AP Photo/Manu Fernandez)
ZURICH.- La campeona mundial España amplió el jueves su ventaja de puntos en la cima del ranking de la FIFA sobre su escolta Estados Unidos.

España acaba de revalidar su título de la Liga de Naciones de la UEFA tras la última actualización del ranking en agosto. Estados Unidos ganó cuatro de los cinco amistosos que disputó en ese tiempo.

La Roja venció a Alemania en la final de la Liga de Naciones la semana pasada. Las alemanas subieron dos lugares al tercer peldaño del ranking. La campeona europea Inglaterra se mantuvo en el cuarto y Suecia retrocedió dos puestos al quinto.

Brasil y Francia intercambiaron lugares para quedar sexto y séptimo, respectivamente. Japón se mantuvo en el octavo. Corea del Norte subió uno al noveno, desplazando Canadá, ahora décimo.

Trinity Rodman (izq.) celebra con Ally Sentnor (centro) y otras compañeras tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido amistoso de fútbol femenino entre Estados Unidos y Brasil en el Estadio Sofi en Inglewood, California, el 5 de abril de 2025. (Foto de Robyn Beck / AFP)
