CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 22/01/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar la transmisión del partido México vs. Panamá este jueves 22 de enero por amistoso de preparación de cara al inicio del Mundial 2026. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE ORLANDO SIERRA (AFP)
México vuelve a la cancha y ahora le toca visitar a Panamá en un amistoso este jueves 22 de enero, como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido arranca a las 19:00 horas del Tiempo del Centro (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) en el estadio Rommel Fernández, en la Ciudad de Panamá. Si quieres saber por dónde va el juego, aquí te dejamos la guía para que lo veas en vivo desde tu Smart TV, computadora, tablet o celular.

En México, el duelo del Tri ante Panamá va por televisión abierta en el Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de TV Azteca, además de las señales de TUDN, ViX y Azteca Deportes.

Para los que estén en Panamá, el encuentro se verá por RPC TV, TVMAX, Medcom Go, TUDN, ViX y Azteca Deportes; además, se podrá escuchar por radio en TVN Radio (96.5).

Si estás en Estados Unidos o Puerto Rico, podrás seguir el México vs. Panamá a través de fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univisión, TUDN.com, Univisión Now, FOXSports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

En el resto de Centroamérica —Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana— el partido estará disponible por TUDN, Azteca Deportes y ViX.

Y si te agarra el juego en otra parte del mundo, lo más probable es que necesites usar una VPN para poder acceder a alguna de estas transmisiones y no quedarte sin ver el México vs. Panamá en vivo.

¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Panamá por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
México19:00Canal 5 de Televisa, Canal 7 de TV Azteca, TUDN, ViX y Azteca Deportes
Panamá20:00RPC TV, TVMAX, Medcom Go, TUDN, ViX, Azteca Deportes y TVN Radio (96.5)
Estados Unidos8 p.m. ET / 5 p.m. PTfuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univisión, TUDN.com, Univisión Now, FOXSports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One
Costa Rica19:00TUDN, Azteca Deportes y ViX
El Salvador19:00TUDN, Azteca Deportes y ViX
Guatemala19:00TUDN, Azteca Deportes y ViX
Nicaragua19:00TUDN, Azteca Deportes y ViX
Honduras19:00TUDN, Azteca Deportes y ViX
Puerto Rico21:00fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univisión, TUDN.com, Univisión Now, FOXSports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One
Rep. Dominicana21:00TUDN, Azteca Deportes y ViX
