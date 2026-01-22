México vuelve a la cancha y ahora le toca visitar a Panamá en un amistoso este jueves 22 de enero, como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido arranca a las 19:00 horas del Tiempo del Centro (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) en el estadio Rommel Fernández, en la Ciudad de Panamá. Si quieres saber por dónde va el juego, aquí te dejamos la guía para que lo veas en vivo desde tu Smart TV, computadora, tablet o celular.

En México, el duelo del Tri ante Panamá va por televisión abierta en el Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de TV Azteca, además de las señales de TUDN, ViX y Azteca Deportes.

Para los que estén en Panamá, el encuentro se verá por RPC TV, TVMAX, Medcom Go, TUDN, ViX y Azteca Deportes; además, se podrá escuchar por radio en TVN Radio (96.5).

Si estás en Estados Unidos o Puerto Rico, podrás seguir el México vs. Panamá a través de fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univisión, TUDN.com, Univisión Now, FOXSports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

En el resto de Centroamérica —Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana— el partido estará disponible por TUDN, Azteca Deportes y ViX.

Y si te agarra el juego en otra parte del mundo, lo más probable es que necesites usar una VPN para poder acceder a alguna de estas transmisiones y no quedarte sin ver el México vs. Panamá en vivo.

¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Panamá por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING México 19:00 Canal 5 de Televisa, Canal 7 de TV Azteca, TUDN, ViX y Azteca Deportes Panamá 20:00 RPC TV, TVMAX, Medcom Go, TUDN, ViX, Azteca Deportes y TVN Radio (96.5) Estados Unidos 8 p.m. ET / 5 p.m. PT fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univisión, TUDN.com, Univisión Now, FOXSports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One Costa Rica 19:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX El Salvador 19:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Guatemala 19:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Nicaragua 19:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Honduras 19:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Puerto Rico 21:00 fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univisión, TUDN.com, Univisión Now, FOXSports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One Rep. Dominicana 21:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX