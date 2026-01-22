Con la mira puesta en una histórica Copa Mundial de la FIFA 2026 como anfitrión, México busca encender su mejor versión en uno de sus últimos ensayos de peso: la selección de Javier Aguirre se juega mucho más que un amistoso este jueves 22 de enero, cuando visite a Panamá en el estadio Rommel Fernández, desde las 19:00 horas del Tiempo de Centro (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) , en una noche que pondrá a prueba carácter, jerarquía y las verdaderas credenciales del Tri de cara al gran reto que se avecina.

¿Quieres ver gratis el juego entre el Tri y los Canaleros en tu teléfono móvil, Smart TV, computadora o tableta? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible por señal abierta a través del Canal 5 de Televisa Deportes y, además, por TUDN para los clientes de Totalplay, Izzi, Sky, Megacable y Dish. A continuación, te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

Cabe recordar que México, país anfitrión de la Copa del Mundo, se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y a un rival por definir mediante la repesca en el grupo A. Por su parte, Panamá integra el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Panamá por amistoso FIFA 2026?

El partido entre México y Panamá se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo mirar Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, México vs. Panamá por amistoso FIFA 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Dónde ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Panamá en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo México vs. Panamá por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Panamá por amistoso al Mundial 2026

Partido : México vs. Panamá, por amistoso internacional por la Copa Mundial FIFA 2026

: México vs. Panamá, por amistoso internacional por la Copa Mundial FIFA 2026 Fecha : Jueves 22 de enero 2026

: Jueves 22 de enero 2026 Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Rommel Fernández (Panamá)

TUDN transmite el amistoso entre México vs. Panamá. (Video: Selección Nacional de México)