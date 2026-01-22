El sorteo del Powerball de este miércoles 21 de enero de 2026 pone en juego un pozo de 209 millones de dólares, con un atractivo premio en efectivo (cash value) estimado en 95.2 millones de dólares. Esta tentadora bolsa ha despertado el interés de miles de jugadores que ya sueñan con convertirse en los próximos millonarios de la famosa lotería estadounidense. ¿Listo para tentar a la suerte y elegir tus números ganadores?

Resultados y números ganadores del Powerball hoy 21de enero 2026

Estos son los resultados y números ganadores que dejó el sorteo del Powerball para este miércoles 21 de enero de 2026 en los Estados Unidos:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 21/01/2026 11-16-27-53-55 12 2x $209.000.000

¿Cómo se reparten los premios del Powerball?

MATCH GANADORES DEL POWERBALL PREMIO DEL POWERBALL GANADORES DEL POWER PLAY PREMIO DEL POWER PLAY 5 bolillas + Bola Powerball 0 Gran Premio - - 5 bolillas 0 $1,000,000 1 $2,000,000 4 bolillas + Bola Powerball 17 $50,000 2 $150,000 4 bolillas 249 $100 91 $300 3 bolillas + Bola Powerball 620 $100 207 $300 3 bolillas 15,420 $7 5,432 $21 2 bolillas + Bola Powerball 12,911 $7 4,716 $21 1 bolilla + Bola Powerball 102,014 $4 38,077 $12 Bola Powerball 248,730 $4 93,234 $12

¿Cómo se juega y cuáles son las reglas?

Powerball cuesta 2 dólares por jugada, y en Idaho y Montana el juego viene combinado obligatoriamente con Power Play por 3 dólares la apuesta. Cada jugador elige cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número adicional del 1 al 26 para la Powerball roja.​

Principales reglas y mecánica de juego:​

Ganas el premio mayor acertando las cinco bolas blancas en cualquier orden más la Powerball roja.

Existen 9 maneras de ganar, desde 4 dólares (solo Powerball) hasta el jackpot multimillonario.

La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,201,338, mientras que la de ganar cualquier premio es de aproximadamente 1 en 24.9.

Con la opción Power Play, los premios secundarios se multiplican (hasta 2 millones en el Match 5), aunque el bote principal no se multiplica.

Tabla básica de premios de Powerball

Categoría (Match) Premio aproximado sin Power Play Ejemplo con Power Play* Probabilidad (aprox.) 5 + Powerball Jackpot (1.500 millones este sábado) No aplica 1 en 292,201,338 5 sin Powerball 1,000,000 USD 2,000,000 USD 1 en 11,688,054 4 + Powerball 50,000 USD Hasta 250,000 USD 1 en 913,129 Solo Powerball 4 USD Hasta 40 USD 1 en 38.2 aprox.

*El valor con Power Play depende del multiplicador extraído en cada sorteo.​

¿Cuánto cuesta el boleto por estado?

El precio base del boleto Powerball es de 2 dólares en todos los estados participantes, con la opción de añadir Power Play generalmente por 1 dólar adicional por jugada. La única excepción explícita es que en Idaho y Montana el boleto se vende siempre junto con Power Play por un mínimo de 3 dólares, por lo que no se puede comprar solo el juego estándar.​

Precio del boleto del Powerball por jurisdicción

Estado / Jurisdicción Precio base por jugada Power Play adicional Nota clave California, Texas, Florida, Nueva York, etc. 2 USD +1 USD opcional Disponible en la mayoría de loterías estatales Idaho 3 USD (incluye Power Play) No opcional Venta combinada obligatoria Montana 3 USD (incluye Power Play) No opcional Venta combinada obligatoria Washington D.C., Puerto Rico, Islas Vírgenes 2 USD +1 USD opcional Sujetas a reglas locales

En algunos estados también se permite comprar boletos en línea o a través de aplicaciones oficiales de la lotería, siempre respetando el precio estándar de 2 dólares por jugada.​

¿Cuáles fueron los últimos resultados antes del bote de $209 millones?

Los últimos cinco resultados del Powerball muestran combinaciones con botes récord que siguen acumulándose hacia cifras multimillonarias, con sorteos realizados tres veces por semana (lunes, miércoles y sábado) a nivel nacional en Estados Unidos. A continuación tienes una tabla con las combinaciones ganadoras más recientes, incluyendo el Powerball (PB) y el multiplicador Power Play (PP) cuando está disponible.​

Últimos cinco resultados de Powerball

Fecha sorteo 2026 Números blancos Powerball Power Play lun, ene 19, 2026 5 – 28 – 34 – 37 – 55 17 3x sáb, ene 17, 2026 5 – 8 – 27 – 49 – 57 14 4x​ mié, ene 14, 2026 6 – 24 – 39 – 43 – 51 2 2x lun, ene 12, 2026 5 - 27 - 45 - 56 - 59 4 2x​ sáb, ene 10, 2026 5 - 19 - 21 - 28 - 64 14 3x

¿Qué dudas frecuentes tienen los jugadores antes de comprar?

Muchos jugadores nuevos y regulares se hacen las mismas preguntas antes de lanzarse a buscar el gran premio, especialmente cuando el bote supera los 1,000 millones. Resolver estas dudas mejora las probabilidades de jugar de forma informada y, sobre todo, responsable.​

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el sorteo del Powerball

¿Qué días y a qué hora se realiza el sorteo de este sábado?

Powerball se sortea los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del Este (ET).​

El sorteo de este sábado 20 de diciembre de 2025 mantiene ese horario y se realiza en el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee.​

¿Puedo jugar si vivo fuera de Estados Unidos (por ejemplo, en Perú u otro país de Latinoamérica)?

Cualquier adulto que se encuentre físicamente en un estado participante puede comprar un boleto en un punto de venta autorizado, sin importar su nacionalidad.​

Varias plataformas legales de mensajería de lotería permiten a no residentes adquirir boletos a través de intermediarios, siempre que cumplan las leyes locales y federales.​

¿Qué probabilidades tengo realmente de ganar el jackpot?

La probabilidad de acertar las cinco bolas blancas más la Powerball roja es de 1 en 292,201,338.​

En cambio, la probabilidad de ganar cualquier premio es mucho mayor: cerca de 1 en 24.9, gracias a las nueve categorías de premios disponibles.​

¿Cuál es la mejor estrategia para elegir números?

Desde la perspectiva matemática, todas las combinaciones tienen la misma probabilidad, por lo que elegir fechas, números al azar o dejar que la máquina seleccione (Quick Pick) es estadísticamente equivalente.​

Lo que sí recomiendan los expertos es establecer un presupuesto fijo, jugar solo dinero que se pueda “perder” sin afectar las finanzas personales y evitar “perseguir” las pérdidas.​