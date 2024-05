Canelo vs. Munguía pelean este sábado 4 de mayo por los títulos de la OMB, la FIB, el CMB y la AMB en 168 libras. Su récord de 60-2-2 se encuentra entre uno de los currículums más brillantes en la historia del boxeo. Si no asistirás al T-Mobile Arena de Nevada, Las Vegas o no tienes planes para salir a ver la velada más esperada del 2024 en México, te comparto cómo seguir la transmisión vía TV Azteca 7 (Señal abierta y cable) y Azteca Deportes (Streaming). El Canal 7 se encuentra disponible en los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, Total Play y Sky. Revisa la guía TV para seguir el duelo de fútbol americano y el show de medio tiempo.

¡Una pelea #AlPuroEstiloMexicano! 🇲🇽



Canelo Álvarez vs Jaime Munguía por todos los canales de TV Azteca y con invitados especiales. 😎#BoxAzteca 🥊



📅 Sábado 4 de mayo

🕘 9:00 P.M.

📺 @AztecaSiete, @AztecaUNO, @adn40 y @amastv

📱 https://t.co/OqYzbKT3Ba y app pic.twitter.com/c2Hc8Knlcv — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 1, 2024

Datos de la pelea Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía en Las Vegas

DATOS PELEA, CANELO VS. MUNGUÍA EN VIVO Horario 19:00 / 22:30 (ET) horas / 16:00 / 19:30 horas (PT) Fecha sábado 4 de mayo del 2024 TV Azteca 7 | Streaming: Azteca Deportes Lugar T-Mobile Arena de Nevada, Las Vegas

Link para ver la pelea Canelo vs. Munguía EN VIVO vía TV Azteca

Descarga y suscríbete en la app de Azteca Deportes en Google Play Store y App Store para ver la transmisión completa de la pelea entre Canelo vs. Munguía por TV Azteca 7 EN VIVO vía LIVE STREAMING por Internet.

¿Cómo ver TV Azteca 7 en vivo, Canelo vs. Munguía?

TV Azteca transmitirá por señal abierta ABSOLUTAMENTE GRATIS la pelea entre Saúl Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía EN VIVO y EN DIRECTO , velada que se realizará este sábado 4 de mayo desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Solo debes sintonizar el Canal 7 para ver el juego desde la comodidad de tu hogar o en los cableoperadores de Dish, SKY, Megacable e Izzi.

Dish: Canales 107 SD y 607 HD

SKY: Canales 107 SD y 1107 HD

Megacable: Canales 107 SD y 1207 HD

Izzi: Canales 107 SD y 807 HD

¿Cómo ver Canelo vs. Munguía EN VIVO por TV Azteca vía streaming?

Es México contra México. Mientras el legendario Saúl ‘Canelo’ Álvarez defiende su peso súper mediano indiscutido contra su compatriota invicto Jaime Munguía en Las Vegas este sábado 4 de mayo. Par ver la pelea de boxeo más esperado del año, puedes descargar la app de TV Azteca en Google Play Store (Android) o desde la App Store de Apple (iOS).

